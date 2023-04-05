Duş aldıktan sonra sinüzit ağrısı çekenler dikkat! Burun kenarına sürülmesi yeterli: Tüm ağrıyı ortadan kaldıracak







SİNÜZİT AĞRILARINI DOĞAL YÖNTEMLERLE GEÇİRMEK







Özellikle saçını kurutmayan insanların çektiği sinüzit ağrıları zaman zaman çok zorlayıcı olabiliyor. Peki sinüzit ağrılarını doğal yöntemlerle geçirmek mümkün müdür? Sinüzit ağrılarını hangi yiyecekler tetikler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sinüzit ağrıları uzun süre ıslak saçla kalan insanları özellikle çok etkiliyor. Soğuk havalarda da tetiklenen sinüzit ağrıları burun tıkanıklığı, tat ve koku kaybı, ateş, koyu burun akıntısı, geniz akıntısı ve özellikle baş ağrısı, ağız kokusu, halsizlik, kulak ağrısı, diş ağrısıyla kendini gösteriyor. Bu belirtileri yaşayan insanların özellikle bir uzmana gözükmesi gerekiyor. Sinüzit ağrılarını geçirmek için uygulanan en önemli doğal yöntem ise tarçın tozu olarak biliniyor. Tarçın kokusunun ferahlatıcı ve nefes açıcı özelliği burun tıkanıklığını engelliyor.Su ve bir yemek kaşığı tarçın tozu karıştırılarak macun hazırlanarak içine yarım çay kaşığı sandal ağacı tozu konularak alın bölgesine sürülür ve dakikalar içinde baş ağrısı geçer. Sinüzit ağrıları herkesi etkileyebilir ama bağışıklık sistemi zayıf, stresli, yoğun iş temposu olan, kapalı alanlarda yaşayan, ani hava değişimleri ve burun eti büyümesi olan insanlar sinüzit ağrılarını daha çok çeker. Sinüzit ağrılarını özellikle soğuk algınlığı, burun polipleri, enfeksiyonlar, alerjiler ve sigara içmek daha çok etikler. Sinüzit ağrılarını yaşamamak için salam, sosis, jambon gibi şarküteri ürünlerinden, konserve balık ürünlerinden, kuru kayısı, kuru üzüm, patlıcan, avokado, domates, fermente ürünler, içecekler, çikolata gibi gıdalar sinüziti tetikler. Sinüzit halk arasında basit bir rahatsızlık gibi bilinse de kist oluşumuna bile sebep olabiliyor. Sinüzit belirtilerinden şikayetçi olan vatandaşların vakit kaybetmeden bir doktora gitmesi tavsiye ediliyor.