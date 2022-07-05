Yönetmenliğini İlkay Uygur'un yaptığı ve senaryosu da Serkan Dağlı'nın kaleminden çıktığı Düş Peşine isimli genlik filmi, 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor. Başrollerinde Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan ve Ecem Simge Yurdatapan'ın paylaştığı film, ilk kez Kanal D ekranlarından sinema severlere sunulacak.
Film
05 Temmuz 2022 - 01:23
Düş Peşine TV'de ilk kez 5 Temmuz 2022'de Kanal D'de
Çekimleri Antalya'nın Kaş’ta gerçekleştirilen Düş Peşine isimli film, 5 Temmuz Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Borcundan dolayı zor duruma düşen öğretmenleri Kemal Hoca’ya yardım etmek isteyen gençlerin vermiş oldukları mücadelenin anlatıldığı film saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.
Film
05 Temmuz 2022 - 01:23
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