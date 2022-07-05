Düş Peşine TV'de ilk kez 5 Temmuz 2022'de Kanal D'de

Düş Peşine filminin konusu

Yönetmenliğini İlkay Uygur'un yaptığı ve senaryosu da Serkan Dağlı'nın kaleminden çıktığı Düş Peşine isimli genlik filmi, 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor. Başrollerinde Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan ve Ecem Simge Yurdatapan'ın paylaştığı film, ilk kez Kanal D ekranlarından sinema severlere sunulacak.2022 yapımı komedi türü olarak çekilen film,in çekimleri Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi. Gönüllü olarak çalıştığı Düşler Akademisi'nin kapanmasını engellemek isteyen bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde Kardeşiyle beraber Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitimlerinin verildiği Düşler Akademisi'nde gönüllü eğitmenli yapar. Akademinin müdürü ise borcundan dolayı zor duruma düşer ve bu nedenle de akademinin kapanma durumu ortaya çıkar. Kaan ise o sırada şehre tatil için gelen arkadaşlarıyla beraber akademinin kapanmasına engel olabilmek için mücadeleye başlar.