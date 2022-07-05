Film
05 Temmuz 2022 - 01:23

Düş Peşine TV'de ilk kez 5 Temmuz 2022'de Kanal D'de

Çekimleri Antalya'nın Kaş’ta gerçekleştirilen Düş Peşine isimli film, 5 Temmuz Salı akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Borcundan dolayı zor duruma düşen öğretmenleri Kemal Hoca’ya yardım etmek isteyen gençlerin vermiş oldukları mücadelenin anlatıldığı film saat 20.00'da izleyicilerle buluşacak.

Film
05 Temmuz 2022 - 01:23
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Düş Peşine TV'de ilk kez 5 Temmuz 2022'de Kanal D'de
Yönetmenliğini İlkay Uygur'un yaptığı ve senaryosu da Serkan Dağlı'nın kaleminden çıktığı Düş Peşine isimli genlik filmi, 5 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'da ekranlara geliyor. Başrollerinde Fester Abdü, Cihan Şimşek, Şeyda Erdoğan ve Ecem Simge Yurdatapan'ın paylaştığı film, ilk kez Kanal D ekranlarından sinema severlere sunulacak.

Düş Peşine filminin konusu

Düş Peşine filminin konusu

2022 yapımı komedi türü olarak çekilen film,in çekimleri Antalya'nın Kaş ilçesinde gerçekleştirildi. Gönüllü olarak çalıştığı Düşler Akademisi'nin kapanmasını engellemek isteyen bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde

Kardeşiyle beraber Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitimlerinin verildiği Düşler Akademisi'nde gönüllü eğitmenli yapar. Akademinin müdürü ise borcundan dolayı zor duruma düşer ve bu nedenle de akademinin kapanma durumu ortaya çıkar. Kaan ise o sırada şehre tatil için gelen arkadaşlarıyla beraber akademinin kapanmasına engel olabilmek için mücadeleye başlar.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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