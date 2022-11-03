EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 12:25

DUS, STS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DUS, STS Diş Hekimliği sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken internet üzerinden de sıklıkla araştırılmaktadır. 16 Ekim günü gerçekleşen 120 soruluk sınav için 150 dakika süre verilirken adayların zorlandığı bölümler belli oldu. DUS, STS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
03 Kasım 2022 - 12:25
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DUS, STS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DUS ve STS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı


Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavı (DUS)’nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken 9 Kasım da sonuçların erişiminin açılacağı bildirildi. Bunun üzerine DUS ve STS sınavlarının soru kitapçıklarını ve cevap anahtarları yayınlandı. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

DUS VE STS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen DUS ve STS sınavlarına ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yüzde 10'luk kısmına erişimin açıldığı açıklandı. https://ais.osym.gov.tr/ adres üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile kiriş yapılarak sorulara ve cevaplara ulaşabilirsiniz. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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