Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle kireç lekelerinden kurtulun

DUŞAKABİN KİREÇ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ

1-YAĞ ÇÖZ SIKMAK

2-YUMUŞATICI

3-SİRKE VE LİMON TUZU

Duşakabinlerde meydana gelen kireç lekeleri için kötü görüntünün ortadan kaldırılması için çeşitli yöntemler söz konusudur. Duşakabinde oluşan kireç lekeleri çıkarmak için kesin sonuç veren yöntemler haberimizde yer almaktadırYağ çözlerin içeriğinde bulunan bazı kimyasallar nedeniyle kireçlerde kesin çözüm görülmektedir. Aynı zamanda yağ çöz kullanımında dikkat edilmesi gereken durumlarda vardır. Duşakabine sıkılacak yağ çözlerin çok sıkılmaması gerektiği belirtilirken nefes darlığı yaptığı da biliniyor. Camlara sıkılan yağ çöz 5 dakika bekletildikten sonra durulama işlemi sonrasında kireç kalmadığını görebilirsiniz.Kuru beze yumuşatıcı sıkılmasıyla duşakabin camlarının silinmesinde ki sonucu göreceksiniz. Fakat camlar yumuşatıcılı bez ile silindikten sonra bekleme yapmadan durulanması gerekir. Duşakabinde oluşan su lekeleri için oldukça başarılı yöntemdir.Sirke ve limon tuzu her sorunu ortadan kaldırabilecek ikili olarak bilinir. Bir kase içerisine 4 yemek kaşığı beyaz sabun rendesi, 1 tatlı kaşığı karbonat, yarım yemek kaşığı limon tuzu, yarım su bardağı beyaz sirke ve 2 su bardağı kaynar su ilave edilir. Sabunun erimesinden sonra karışımı sprey başlıklı şişeye doldurulur. Camlara sıkılan bu karışın biraz bekletildikten sonra durulanır ve sonuç muhteşem.