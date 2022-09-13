EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:18

Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!

Merkez Bankası gösterge faizini %3'e düşürdükten sonra birçok şirket rahatlasa da, Türkiye'nin önde gelen markalarından biri ne yazık ki rahatlayamadı. Arzum Ev Aletleri'nin 179 gün için 0 faiz ödeyeceği ortaya çıktı.

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 15:18
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Düşen faizler bu şirkete yaramadı! Halka arz sonrasında 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!


Ülkemizde ev aletlerinde en çok tercih edilen markalar arasında yer alan Arzum, halka arzın ardından birinci finansman bonosu ihracına 9 Eylül tarihinde 6 ay vade ve yüzde 30 sabit faiz ile çıktı.

Arzum, Garanti Yatırım'ın aracı olduğu finansman bonosu ihracındaki yüksek talep ile talebe göre artırılabilen nitelikte 50 Milyon TL için çıktığı ihracını 116.580.000 TL ile kapattı.



 6 ay için yüzde 30 faiz ödeyecek!

Aynı zamanda Merkez Bankası'nın %13 gösterge faizine rağmen şirketlerin yüksek faizli borçları da belli oldu. Arzum markası, altı aylık kısa bir süre için net olarak %30 faiz ödemesi yapacak.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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