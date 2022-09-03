Düşük faizle 10.000 Türk Lirası temel ihtiyaç kredisi başvurusu başladı!

En büyük artış 88 milyar lira ile ihtiyaç kredilerinde, konut alım kredilerinde 51 milyar lira ve konut alım kredilerinde 12 milyar lira artış kaydedildi.

Kişisel kredi kartı harcaması bu dönemde 100 milyar lira artarak 302 milyon liraya ulaştı. 2022 Temmuz ayında ihtiyaç kredisi kullanım ve bireysel kredi kartı harcamaları toplamı 1 milyar 231 milyon TL'ye yükseldi. Bu rakam bu yılın başlarında 980 milyon liraydı. Hacizli Alacakların Sayısı Arttı Son bilgilere göre bu yılın başından bu yana 3 milyar liralık artış olduğu ve borcun 21 milyar 1438 milyon lira olacağı öğrenildi. Bireysel kredi kartlarından alacaklar ise 6 milyar TL'den 7 milyar TL'ye yükseldi. İzlenen ihtiyaç kredisi ve bireysel kredi kartı toplam tutarı 24'tür. 4.000 milyon TL'den 28.400 milyon seviyesine yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nde yayınlanan açıklamaya bakarsak, kişi sayısı Bireysel kredilerin yüzdesi geçen yıl 1,8 milyon kişi artarak 36,6 milyon kişiye ulaştı. Tabii ki takipteki krediler dışında. Ortalama kredi bakiyesi 35.000 lira olarak belirlendi. Haziran ayında 210.000 kişi ilk kez kredi kartı, 103.000 kişi de ilk kez ihtiyaç kredisi aldı. Bankalar Faizleri Düşürdü Bankalar kredi faizlerini indirmeye başladı. ING Bank yüzde 1.59 faizli ihtiyaç kredisi sunuyor. 10.000 TL'lik kredi 12 ayda, 940 ayda 940 olmak üzere toplam 11.335 lira ödenecek. Enpara yüzde 1,69 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 10.000 TL'lik kredi 12 ayda, ayda 947, toplamda 11.366 lira ödenecek. Cepteteb, yüzde 1,95 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 10.000 TL'lik kredi 12 ayda, ayda 965, toplam 11.637 TL ödenecek. İş Bankası, yüzde 2,05 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 10.000 TL'lik kredi 12 ayda, 972 TL ayda ve toplam 11.722 TL'de geri ödenecek. Alternatif banka faizli ihtiyaç kredisi veriyor. yüzde 2,15 oranında. 10.000 TL kredi, 12 ay vade ile aylık 979, toplam 11.755 lira. QNB Finansbank yüzde 1.74 faizli ihtiyaç kredisi sunuyor. Kredi 10.000 TL, 12 ayda 950 ayda toplam 11.461 lira ödenir. Ziraat Bankası'ndan kredi yüzde 1,70 faizli tüketim 10.000 TL'lik kredi 12 ay vadeli 954 aylık toplam 11,503 TL geri ödenecek. Vakıfbank yüzde 1,91 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor. 10 bin TL'lik kredi 12 ayda geri ödenecek, ayda 962, toplam 11 bin 604 TL. Halkbank yüzde 1,94 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 10.000 TL'lik kredinin geri ödemesi 12 ay vadeli ve aylık 964 TL olmak üzere toplam 11.629 TL'dir. Akbank yüzde 2,41 faizli ihtiyaç kredisi sunmaktadır. 10.000 TL kredi, 12 ay boyunca aylık 998, toplamda 12.032 TL. Fibabanka yüzde 2.45 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. 10.000 TL'lik kredinin geri ödemesi aylık 1001, ayda toplam 12.064 TL. Garanti BBVA yüzde 2,95 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sağlıyor. 10.000 TL'lik kredi 12 ay vadeli olmak üzere ayda 1029 olmak üzere toplam 12.412 TL ödeniyor. Şekerbank yüzde 3 faizle ihtiyaç kredisi sunuyor.