Düşük gelirli ailelere belediye desteği! Gıda ve giyim desteği başvuruları açıldı! Her ay...













Belediyelerin Sunmuş Olduğu Yardım Hizmetleri

Şehit ve gazi yakınları

Muhtaçlık sınırının altında yaşayan vatandaşlar

İşsiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar

Kronik rahatsızlık sebebiyle çalışamayan vatandaşlar

En az yüzde 40 engelli raporuna sahip olan vatandaşlar

Ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte, vatandaşların bütçesi üzerinde deprem etkisi yaratan çeşitli faktörler ortaya çıktı. Birçok tüketici, kısa bir süre önce satın aldıkları ürünleri bugün birkaç katı fiyattan satın almak zorunda kalmaları nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu duruma karşı tepkilerini dile getirmeye devam ediyorlar. İhtiyaç sahipleri ise, devlet desteklerine daha fazla ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada, aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 40 farklı başlık altında sağlanan destekler, arama motorlarında sıklıkla aranmaya başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz ve elektrik faturaları, eğitim, engelli maaşları ve daha birçok alanda ihtiyaç sahibi milyonlarca kişiye yardım eli uzatmaya devam ediyor. 2023 yılında da bu yardımlarını sürdüren bakanlık, ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bununla birlikte, yerel yönetimler de ihtiyaç sahiplerine birçok farklı başlık altında destek veriyor. Kişinin bağlı bulunduğu belediyeden birçok kategori altında destek alabileceğini ifade eden yetkililer, detayları paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan destek modelleri sıklıkla sorgulanırken, belediyeler de ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Belediyelerin sunduğu destek başlıkları oldukça geniş kapsamlıdır ve bu başlıklar arasında gıda yardımı, giyim yardımı, kira yardımı, sağlık yardımı, eğitim yardımı, nakdi yardım gibi farklı yardım modelleri yer almaktadır. Ereğli Belediyesi de ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gıda yardımı kampanyası düzenlemektedir. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar Ereğli Belediyesi'ne başvurarak gıda yardımı alabilirler. Belediye tarafından sağlanan gıda yardımı, temel gıda maddelerini içermekte ve ihtiyaç sahibi ailelerin en az bir aylık gıda ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine yönelik yürüttüğü yardım çalışmaları, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Bu çalışmalar sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşama sahip olabilirler.Giyecek yardımı, eğitim bursu, okul yardımı, kırtasiye yardımı, yaşlı bakım hizmeti, muhtaç asker ailesi yardımı, erzak ve gıda yardımı, kömür/odun yardımı, nakit yardımı, kira yardımı, ilaç yardımı, bayram yardımı, yeni doğan yardımı, engelli yardımı, bez ve mama yardımı gibi birçok farklı yardım hizmeti belediyeler tarafından sunulmaktadır. Bu yardımlardan faydalanabilmek için şu gruplar içerisinde bulunan vatandaşlar başvuruda bulunabilir:Belediyelerin yardım hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-devlet sistemi üzerinden yardım talebinde bulunabildikleri gibi, aynı zamanda bağlı bulundukları belediyenin ilgili birimlerine de şahsen başvuruda bulunabilirler. Belediyelerin yardım hizmetleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir.