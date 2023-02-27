Düşük gelirli ailelere devletten yardım eli! Çocuklu ailelere nakit yardımı başladı! 1-2-3-4-5 çocuğu olan ailelere aile destek programı ödemesi için acele edin







Çocuk Sayısına Göre Çocuk Destek Ödemeleri







Aile Destek Programı Paket Ödemeleri

Bu destek programlarının amacı;

Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk destek ödemeleri de dahil olmak üzere düşük gelirli hanelere düzenli destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bu destek programlarına ilişkin yürütülen araştırmanın bir parçası olarak, 2023 yılı için çocuk desteği bileşeninin detayları açıklandı.Çocuk Destek Bileşeni kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere ise 450 TL ödeme yapılacak. 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere ise 650 TL çocuk destek ödemesi yapılacak.Çocuk Destek Bileşenine ek olarak, Aile Destek Programı üzerinde de araştırmalar yürütülüyor. Destek ödemeleri hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre yapılacak. Aylık geliri 450 TL ve altında olan haneler için destek ödemesi 1.250 TL olacak. Aylık geliri 450 TL'nin üzerinde ancak 911,15 TL veya daha az olan hanelere 1.100 TL, aylık geliri 911,15 TL ile 1.372,30 TL arasında olan hanelere ise 950 TL destek ödemesi yapılacak. Aylık geliri 1.372,30 TL ile 1.833,45 TL arasında olan hanelere ise 850 TL destek ödemesi yapılacak.Türkiye'deki düşük gelirli hanelere, özellikle de çocuklu olanlara, yaşam standartlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için yardım sağlamak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek programlarının, yardım etmek üzere tasarlandıkları kişilerin ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için gerektiğinde değerlendirmeye ve güncellemeye devam edecek.