Düşük gelirli vatandaşa devletten yardım eli! Hemen başvuran gıda yardımından yararlanıyor! İhtiyacı olan vatandaşların dolaplarını devlet dolduracak

PTT ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak. Önceliğin dar gelirli vatandaşlar olduğu bu destekten yararlanmak için bazı şartları sağlamak gerek. Ekonomik zorluk yaşayan bireylere aylık olarak destek verilecek. Devlet desteği ile PTT üzerinden yürütülen bu yardım vatandaşların yüzünü güldürecek.
Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?
Gıda desteği almak isteyenler e-Devlet ile başvuruda bulunabilecekleri gibi sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarının il ve ilçeliklerine giderek de işlemlerini başlatabilirler. Başvurular bir aylık süreçte değerlendirilir ve onay alan başvurular için gıda desteği vatandaşların adreslerine gönderilir.