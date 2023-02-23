Düşük gelirli vatandaşa devletten yardım eli! Hemen başvuran gıda yardımından yararlanıyor! İhtiyacı olan vatandaşların dolaplarını devlet dolduracak







Başvurular nasıl gerçekleştirilecek?







Başvuru şartları neler?

PTT ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteğinde bulunacak. Önceliğin dar gelirli vatandaşlar olduğu bu destekten yararlanmak için bazı şartları sağlamak gerek. Ekonomik zorluk yaşayan bireylere aylık olarak destek verilecek. Devlet desteği ile PTT üzerinden yürütülen bu yardım vatandaşların yüzünü güldürecek.Gıda desteği almak isteyenler e-Devlet ile başvuruda bulunabilecekleri gibi sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarının il ve ilçeliklerine giderek de işlemlerini başlatabilirler. Başvurular bir aylık süreçte değerlendirilir ve onay alan başvurular için gıda desteği vatandaşların adreslerine gönderilir.Gıda desteğinde öncelik dar gelirli kişilere verilmiştir. Bu noktada dikkat edilen, vatandaşların sabit bir kazancının bulunmaması, bir evde kişi başına asgari ücretten daha az gelir düşmesidir. Ailesine bakmak zorunda olan kişiler, engelli bireyler, sosyal bir güvencesi olmayan, sabit kazançları bulunmayan vatandaşlarla birlikte 65 yaş üstü ve kazancı bulunmayan bireyler, işi olmayan vatandaşlar ve sistemlerde ihtiyaç sahibi olarak gözüken kişiler başvuruda bulunabilir.