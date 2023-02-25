Günümüzde vatandaşlar için devlet yeni bir paket çıkartıyor. Devlet, kiraları karşılamaya, su ve elektrik faturalarını ödemeye başlayacak. Hazırlanacak devlet desteği ödemesi toplu olacak şekilde ödenmeyecektir. Bazı ödemeler nakit bir şekilde bazıları ise dolaylı bir şekilde verilecek. Vatandaşların nakit olarak alacağı kira, elektrik ve su ödemeleri nakit bir şekilde ödenecektir. Vatandaşlar için ödenecek kira desteği şehire göre farklılık göstermektedir. Kira fiyatları her şehirde farklı olduğu için bu şekilde karar alınmış olup su ve elektrik ödemeleri aynı tutarda ödenecektir.
Finans
25 Şubat 2023 - 23:15
Düşük gelirliler bayram edecek: Faturası 300 TL üstü gelenler dikkat: 25 TL'ye düşecek
Devlet çeşitli kurumlarla işbirliğinde bulunarak vatandaşlara destek ödemeleri sunmaktadır. Destek ödemelerini tekrarlayan devlet, aynı ödemeler yapıldığına dair şikayetler almaya başlamıştı. Detaylar haberimizde...
Finans
25 Şubat 2023 - 23:15