Düşük gelirliler bayram edecek: Faturası 300 TL üstü gelenler dikkat: 25 TL'ye düşecek







ÖDEMELER DEVAM EDİYOR







Günümüzde vatandaşlar için devlet yeni bir paket çıkartıyor. Devlet, kiraları karşılamaya, su ve elektrik faturalarını ödemeye başlayacak. Hazırlanacak devlet desteği ödemesi toplu olacak şekilde ödenmeyecektir. Bazı ödemeler nakit bir şekilde bazıları ise dolaylı bir şekilde verilecek. Vatandaşların nakit olarak alacağı kira, elektrik ve su ödemeleri nakit bir şekilde ödenecektir. Vatandaşlar için ödenecek kira desteği şehire göre farklılık göstermektedir. Kira fiyatları her şehirde farklı olduğu için bu şekilde karar alınmış olup su ve elektrik ödemeleri aynı tutarda ödenecektir.Vatandaşlara ödenecek su ve elektrik destek ödelemerinde 5 kişilik ailenin maksimum gideri göz önünde bulundurulacaktır. Ödemeler için en az düşünülse bile fazla ödeme yapılmayacaktır. Su ve elektrik için toplu ödemeler 275 TL olarak belirlenecek ve bulunan borçtan 275 TL düşülecektir. 250 TL'den fazla faturası olan vatandaşların geriye kalan borçları devlet tarafından ödenmeyecektir. Kalan ödemeler vatandaşların sorumluluğunda olacaktır. Kira ödemesinde de devlet 1.200 TL destek sağlayacaktır. Bu ödemeler ise büyük şehirler için geçerli olmaktadır.