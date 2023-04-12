Düşük KPSS puanıyla kamuya personel alımı yapılacak! 5000 kişiden biri olabilirsiniz: Şartlar açıklandı













Muhteşem haber! İş arayanlar için harika bir fırsat! Kamu kurumları KPSS 60 puanla 5.000 yeni personel alımı gerçekleştirecek. Resmi gazetede ve İŞKUR ilanlarında yayınlanan bu ilan sayesinde düşük KPSS puanı bile iş hayatına atılmak için yeterli olacak. Başvuruların alınacağı kamu kurumları da belli oldu. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvurun ve hayalinizdeki işe kavuşun! Kamuya yapılan 5000 yeni personel alımı haberleri, iş arayan binlerce kişinin umutlarını yeşertti. Alım yapılacak kurumlar arasında Trakya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu yer alıyor. Başvurular 2022 KPSS sonuçlarına göre değerlendirilecek ve adayların en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.Kamuya yapılan personel alımı başvurularında bazı şartlar da aranacaktır. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, ilan edilen kadrolar için gerekli öğrenim şartlarını sağlaması ve ilan edilen yaş sınırı içinde yer alması gerekmektedir. Başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru formu eksiksiz doldurulup gerekli belgeler tamamlanarak başvurunun yapılması gerekmektedir. Hayallerindeki kamu kurumunda çalışmak isteyen adayların heyecanla beklediği bu personel alımı fırsatını kaçırmamaları gerekmektedir. Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin de 216 memur alımı yapacağı düşünülürse, iş arayanlar için bu fırsatlar oldukça değerlidir.Gebze Üniversitesi, heyecan verici bir iş fırsatı sunuyor! KPSS 40 taban puanı ile en az lise ya da dengi okul mezunu olan önlisans ve lisans mezunlarından personel alımı yapacak. Amasya Üniversitesi de boş durmuyor! KPSS 60 puanla 25 kamu personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular online olarak yapılabilecek. Sinop Üniversitesi ise 52 işçi alımı yapacak. 6 farklı unvanda personel aranıyor! Kaptan, usta gemici, destek personeli, büro personeli, teknisyen ve koruma-güvenlik personelleri arasından seçim yapılacak. Kamu İhale Kurumu da yeni personeller arıyor. 13 farklı unvan için 18 devlet personeli alımı yapılacak. Başvurular yine online olarak gerçekleştirilecek. Bu fırsatları kaçırmayın!