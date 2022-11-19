Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi













Bir modelleme ile ortaya çıktı

Dinozorların Kralı T-rex'in daha önce düşünülenden %70 daha büyük olduğu ve ağırlığının 33.000 lb'ye yani 15 tona kadar çıkabileceği iddia ediliyor. Araştırmacılar bir T-rex'in tipik büyüme eğrisini tahmin eden bir model oluşturdular Bunu dinozorun maksimum vücut büyüklüğünü belirlemek için kullandılar. Hesaplamalara göre T-rex 33.000 pound (15.000 kg) ağırlığında. Bu çift katlı bir otobüsün veya iki filin ağırlığından daha fazla. Eğer bu tahmin doğruysa. T-rex daha önce düşünülenden yüzde 70 daha büyük.Ottawa'daki Kanada Doğa Müzesi'nden araştırmacılar, tarih öncesi canavarın maksimum boyutunu tahmin eden bir model oluşturdu.Ancak uzmanlar, bu boyutta fosilleşmiş bir örnek bulunana kadar bu konunun hala bir tahmin olduğu konusunda uyarıyorlar