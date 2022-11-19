BİLİM
19 Kasım 2022 - 10:45

Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi

Dinozorların Kralı T-rex'in daha önce düşünülenden p daha büyük olduğu ve ağırlığının 33.000 lb'ye yani 15 tona kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

BİLİM
19 Kasım 2022 - 10:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi


Dinozorların Kralı T-rex'in daha önce düşünülenden %70 daha büyük olduğu ve ağırlığının 33.000 lb'ye yani 15 tona kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

Araştırmacılar bir T-rex'in tipik büyüme eğrisini tahmin eden bir model oluşturdular Bunu dinozorun maksimum vücut büyüklüğünü belirlemek için kullandılar. Hesaplamalara göre T-rex 33.000 pound (15.000 kg)  ağırlığında. Bu çift katlı bir otobüsün veya iki filin ağırlığından daha fazla. Eğer bu tahmin doğruysa. T-rex daha önce düşünülenden yüzde 70 daha büyük.



t-rex

Bir modelleme ile ortaya çıktı

Ottawa'daki Kanada Doğa Müzesi'nden araştırmacılar, tarih öncesi canavarın maksimum boyutunu tahmin eden bir model oluşturdu.

Ancak uzmanlar, bu boyutta fosilleşmiş bir örnek bulunana kadar bu konunun hala bir tahmin olduğu konusunda uyarıyorlar 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Eriyen buzullar dünyanın sonunu getirebilir
Eriyen buzullar dünyanın sonunu getirebilir
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis I
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis I
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!
Bilim insanlarından yeni gezegen açıklaması... Evrende yanlız değiliz! Dünyamıza benzeyen gizemli gezegen keşfedildi! Orada bir yıl 2,7 gün sürüyor!
Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Obruk sayısı 350yi geçti, Yer altı alarmı karşısında uzmanlardan ciddi uyarı!
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor
Dünyanın dönüşü hızlandı! 1 gün artık 24 saat olamaktan çıkıyor
Son Haberler
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan...
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına...
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket...
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça...
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler,...
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’ dedi
Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’...