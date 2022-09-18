YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:46

Düşüp yaralandığı mağarada mahsur kalan adam jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 1900 rakımlı bölgede bulunan mağaraya girip mahsur kalan vatandaş, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:46
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Düşüp yaralandığı mağarada mahsur kalan adam jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı


Geçtiğimiz Cuma günü öğleden sonra Yalvaç ilçesine bağlı Kozluçay köyünde yaşayan Ali Dost adlı isimli vatandaş arkadaşını arayarak Nazilli Deresi mevkiinde bulunan Saltı ve Kuyuluk tepeleri arasındaki Ayı İni Mağarasına gideceğini söyledi.

Ali Dost'u mağaraya kadar getiren arkadaşı Yaşar Doğan, birkaç saat sonra mağara girişine kadar gelip seslenmesine rağmen gece boyu arkadaşı mağaradan çıkmayınca günün erken saatlerinde jandarmayı arayıp yardım istedi. Geceyi mağarada geçiren Ali Dost için günün erken saatlerinde Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Jandarma Binbaşı Resul Kaya, Sağlık, AFAD, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve bölgeye geldi.



Mağaraya öğle saatlerinde giriş yapan AFAD ve Jandarma ekipleri 4 saatlik arama sonu itibariyle Ali Dost'u düşüp başından yaralandığı mağaranın derin çatlağında buldu. Sol kolunda da kırık tespit eden Ali Dost, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'ne yollandı.

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