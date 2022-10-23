Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!

Altın fiyatlarında Rusya – Ukrayna savaşının başladığı Şubat ayından bu yana yükseliş grafiği hüküm sürüyordu. Bir düşüp bir çıkan altın, merkez bankalarının faiz kararı ile sık sık değişkenlik gösteriyor. Bir ay önce 1000 TL sınırını aşan gram altın bugünlerde yerini düşüşe bıraktı. 970 liraya kadar düşen gram altın için uzman isimlerden peş peşe yorumlar açıklanıyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, önceki açıklamalarında gram altının 1450 TL seviyesine kadar yükseleceğini belirtmişti. Ekim ayının son haftası itibariyle gram altının 1000 TL’nin altına gerilemesinin ardından yeni açıklamalar geldi.
“ Piyasaların yeni bir hikayeye ihtiyacı var “
Altın yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş, kişisel YouTube kanalından yeni bir video yayımladı. Altın ve gümüş fiyatlarının ne zaman toparlanacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Memiş, küresel piyasalarda hisse senetlerinin ve para birimlerinin tutularak yeni bir politika belirlendiğine dikkat çekti.
Dolar kurunda yaşanan gerilemeyi hatırlatan Memiş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından dolar TL tarafında herhangi bir tepki olmadığını ve dolarda bir hamle görülmediğini söyledi.