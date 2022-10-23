Düşüşe geçen altın fiyatlarına İslam Memiş yorumu: Bunu yapmadan sakın bozdurmayın!







“ Piyasaların yeni bir hikayeye ihtiyacı var “







İslam Memiş’ten gram altın tahmini!

1000 TL altında altın alınır mı?

Altın fiyatlarında Rusya – Ukrayna savaşının başladığı Şubat ayından bu yana yükseliş grafiği hüküm sürüyordu. Bir düşüp bir çıkan altın, merkez bankalarının faiz kararı ile sık sık değişkenlik gösteriyor. Bir ay önce 1000 TL sınırını aşan gram altın bugünlerde yerini düşüşe bıraktı. 970 liraya kadar düşen gram altın için uzman isimlerden peş peşe yorumlar açıklanıyor. Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, önceki açıklamalarında gram altının 1450 TL seviyesine kadar yükseleceğini belirtmişti. Ekim ayının son haftası itibariyle gram altının 1000 TL’nin altına gerilemesinin ardından yeni açıklamalar geldi.Altın yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş, kişisel YouTube kanalından yeni bir video yayımladı. Altın ve gümüş fiyatlarının ne zaman toparlanacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Memiş, küresel piyasalarda hisse senetlerinin ve para birimlerinin tutularak yeni bir politika belirlendiğine dikkat çekti.Dolar kurunda yaşanan gerilemeyi hatırlatan Memiş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından dolar TL tarafında herhangi bir tepki olmadığını ve dolarda bir hamle görülmediğini söyledi.Gram altındaki düşüşe değinen Memiş, ons altının 1635 dolar seviyesinde tutunmasının önemli olduğunu ve Mart ayından bu yana ons tarafında yüzde 22’lik değer kaybı yaşandığını vurguladı. Televizyon ekranlarında gram altın fiyatının 980 lira civarında olduğunu ve bu seviyenin destek, yukarıda ise 1038 lira seviyesinin de direnç barajı olduğunu ifade etti.Kendisine sık sık yöneltilen “ 1000 TL’nin altında altın alınır mı? “ sorusunu yanıtlayan uzman isim, bu seviyenin altında her zaman alım yapılabileceğini ve ons altındaki toparlanma başladığında gram altında pozitif görünümün süreceği tahmininde bulundu. Gram altının 1000 TL’nin üzerine çıktığında altın bozdurulmayacağının önemle altını çizen Memiş, mal almadan altın satılmasına olumlu bakmadığını ve kazanılanlar ile arazi ve toprak alımı yapılması gerektiğini söyledi. Memiş, 2023 yılının en önemli konularından birinin toprak ve arazi fiyatları olacağını ve bu nedenle yatırımların bu yönlerde yapılması gerektiğini vurguladı.