Duy Beni bitti mi, neden yok?

DUY BENİ FİNAL Mİ YAPTI?

DUY BENİ BUGÜN NEDEN YOK?





DUY BENİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Rabia Soytürk ve Berk Hakman’ın başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi ekranlara veda etti. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken yapım son bölümü ile ekranlara geldi. Birçok kişi tarafından takip edilen dizinin hayranları neden bittiğini araştırıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…Star TV ekranlarının sevilen dizisi Duy Beni 20. bölümü ile ekranlara veda etti. Belirli bir hayran kitlesine sahip olan dizinin final nedeni ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.Duy Beni dizisi her hafta Perşembe günleri ekranlarda yer alıyordu. Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizi 20. bölümü ile final yaptı.Dize hakkında en çok merak edilen konuların başında ise oyuncu kadrosu gelmektedir. Her hafta heyecanla beklenen dizinin yeni bölümleri de yakından takip ediliyor.Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir: Berk Hakman Rabia Soytürk Caner Topçu Helin Kandemir Burak Can Sümeyye Aydoğan Feride Çetin Aytaç Uşun Meltem Akçöl Alper Atak Bedia Ener Hamdi Alp Utku Coşkun Taha Bora Elkoca Gökçe Güneş Doğrusöz Jasmine Berkiş Yeliz Akay Cemre Özşişman Dilara Sümbül Beste Kaptanoğlu İbrahim Yıldız Durul Bazan Murat Daltaban