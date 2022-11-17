Dizi
17 Kasım 2022 - 21:17

Duy Beni bitti mi, neden yok?

Yeni sezon ile birlikte Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Duy Beni dizisi final bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin hayranları Duy Beni neden bitti? sorularının yanıtını arıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

Dizi
17 Kasım 2022 - 21:17
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Duy Beni bitti mi, neden yok?
Rabia Soytürk ve Berk Hakman’ın başrolünde yer aldığı Duy Beni dizisi ekranlara veda etti. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çeken yapım son bölümü ile ekranlara geldi. Birçok kişi tarafından takip edilen dizinin hayranları neden bittiğini araştırıyor. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…

DUY BENİ FİNAL Mİ YAPTI?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Duy Beni 20. bölümü ile ekranlara veda etti. Belirli bir hayran kitlesine sahip olan dizinin final nedeni ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

DUY BENİ BUGÜN NEDEN YOK?

Duy Beni dizisi her hafta Perşembe günleri ekranlarda yer alıyordu. Star TV'de izleyici karşısına çıkan dizi 20. bölümü ile final yaptı.

Duy Beni Fİnal

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Dize hakkında en çok merak edilen konuların başında ise oyuncu kadrosu gelmektedir. Her hafta heyecanla beklenen dizinin yeni bölümleri de yakından takip ediliyor.Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı Duy Beni dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Berk Hakman

Rabia Soytürk

Caner Topçu

Helin Kandemir

Burak Can

Sümeyye Aydoğan

Feride Çetin

Aytaç Uşun

Meltem Akçöl

Alper Atak

Bedia Ener

Hamdi Alp

Utku Coşkun

Taha Bora Elkoca

Gökçe Güneş Doğrusöz

Jasmine Berkiş

Yeliz Akay

Cemre Özşişman

Dilara Sümbül

Beste Kaptanoğlu

İbrahim Yıldız

Durul Bazan

Murat Daltaban

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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