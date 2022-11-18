Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!







DUY BENİ NEDEN FİNAL YAPTI?

DUY BENİ FİNALİNDE NELER YAŞANDI?







Başrol kadrosunda Berk Hakman ile Rabia Soytürk'ün oynadığı Duy Beni dizisi aldığı kararla hayranlarını üzdü. Her hafta Perşembe akşamı yayınlanan dizi dün akşamki final bölümü ile ekrana veda etti.İlk bölümüyle 7 Temmuz'da ekrana gelen Duy Beni, dün akşam yayınlanan 20. bölümü ile final yaptı. Uzun zamandır reytinglerde istediği başarıya ulaşamayan dizi bu yüzden final yaptı.Dizinin final bölümünde Ekim ile Kanat barışsa da Mevlüt'ün Ekim'e karşı büyüyen takıntılı ilgisi hastalık derecesine gelmiştir. Ekim'i korumak isteyen Kanat ise bir an olsun onun yanından ayrılmaz. Aralarındaki sorunları çözmeyi de isteyen Kanat, bütün arkadaşlarını toplayarak Ekim'den özür diler.Bu esnada duruşmaya çıkan Rıza hapis cezası alır. Önceden avukat olmak isteyen Leyla ise kararını değiştirir ve hikayelerin içerisinde yaşanan oyunculuğu denemeye karar verir. Okulda düzenlenen tiyatro oyunun genel provası yapıldığı esnada Mevlüt silah ile provayı basar. Mevlüt silahına elini attığı esnada iki sene sonrası ekrana gelir. Peki, bu iki yılda neler yaşandı? Sorunun cevabı final bölümünde...