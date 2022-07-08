Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:35

Duy Beni dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Duy Beni dizisi devam eder mi?

Duy Beni dizisi Star tv ekranlarında seyirci ile buluştu. Peki Duy Beni dizisi sevildi mi? Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin reytingleri ne oldu? İşte detaylar..

Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Duy Beni dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Duy Beni dizisi devam eder mi?
Gençlik dizisi olan Duy beni dizisi Perşembe akşamı yayınlandı. Dizide Ekim karakteri esas alınarak çekilmiştir. Ekim orta düzeyde bir ailenin kızıdır ve lise öğrencisidir. Bir gün okula giderken başına gelenlerden dolayı psikolojik sıkıntı yaşar. En yakın arkadasına araba çarpmıştır ve çarpan kişiler ise zengin kolej öğrencileridir.

Ekim bu olayın peşine düşer fakat bunu ispatlayamaz. Çarpan öğrencilerin gittiği okul da zan altında kaldığı için güzel görünmek olayı örtmek için okula burslu öğrenci almak ister. Ekim ise o öğrencilerden biri olur.
Duy beni dizisi sevildi mi?

Reyting sonuçları

Reyting sonuçları ile bilgi henüz paylaşılmadı. Açıklandığı takdirde sizlerle paylaşacağız.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
İlginizi Çekebilir
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...