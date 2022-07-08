Gençlik dizisi olan Duy beni dizisi Perşembe akşamı yayınlandı. Dizide Ekim karakteri esas alınarak çekilmiştir. Ekim orta düzeyde bir ailenin kızıdır ve lise öğrencisidir. Bir gün okula giderken başına gelenlerden dolayı psikolojik sıkıntı yaşar. En yakın arkadasına araba çarpmıştır ve çarpan kişiler ise zengin kolej öğrencileridir. Ekim bu olayın peşine düşer fakat bunu ispatlayamaz. Çarpan öğrencilerin gittiği okul da zan altında kaldığı için güzel görünmek olayı örtmek için okula burslu öğrenci almak ister. Ekim ise o öğrencilerden biri olur.
Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:35
Duy Beni dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Duy Beni dizisi devam eder mi?
Duy Beni dizisi Star tv ekranlarında seyirci ile buluştu. Peki Duy Beni dizisi sevildi mi? Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin reytingleri ne oldu? İşte detaylar..
Dizi
08 Temmuz 2022 - 02:35