Dizi
06 Temmuz 2022 - 22:57

Duy Beni dizisi kim kimdir? Star TV yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ve konusu

Star TV'de yayın hayatına başlayacak olan Duy Beni isimli dizinin oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler yayınlanan ilk fragmanın hemen ardından araştırılmaya başlandı. İşte, bir süredir merakla beklenen Süreç Film imzalı gençlik dizisi Duy Beni dizisinin oyuncuları ve konusu..

Dizi
06 Temmuz 2022 - 22:57
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Duy Beni dizisi kim kimdir? Star TV yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ve konusu
Süreç film imzasını taşıyan yeni gençlik dizisi 'Duy Beni' Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandıktan sonra yaz dönemine damga vuracağı anlaşılan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu oldukça dikkat çekti.

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı başrollerinde ise Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Ege Kökenli'nin yanı sıra Durul Bazan ve Murat Daltaban’ın da yer aldığı Duy Beni isimli dizide zengin ailelerin çocuklarını gönderdiği bir okulda okuyan gençlerin arasında yaşanılan “zorbalık” olgusu işleniyor ve bu konu etkileyici bir aile ve gençlik draması ile ekranlara geliyor.

İlk Bölümü 7 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV'de ekranlara gelecek olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili detayları haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz..

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Star TV yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ve konusu

İstanbul’da orta halli mahallede sıradan bir hayat süren lise öğrencisi Ekim'in (Rabia Soytürk) hayatı, gözlerinin önünde meydana gelen bir trafik kazası ile alt üst olur. Ekim, kazaya dair sadece şoförün yüzündeki maske ile yerde kanlar içinde yatan yakın arkadaşı Leyla’yı (Helin Kandemir) hatırlar.

Diğer taraftan, Leyla’ya çarptıktan sonra kaçan arabanın, mahalleye çok yakın bir konumda olan Gerçek Koleji’nde saklandığını öğrenilir. Bu durumu öğrenen mahalleli okulun orada isyan çıkarırken hem araba hem de sürücüsü ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü kolejde deyim yerindeyse sırra kadem basar.

kaza suçu hiçbir şekilde ispatlanamaz ve okul yönetimi adı karıştığı için bu tatsız kazanın gösterdiği etkileri azaltmak ve aynı zamanda faydalı olmak adına kazanın meydana geldiği üç gence burs verme kararı alır. Okulun verdiği bursta yararlananlar arasında kazada arkadaşını kaybederden Ekim de vardır. Fakat, Ekin'in asıl amacı çocukluk arkadaşı Leyla’nın ölümüne neden olanların izini bulmaktır. Çünkü Leyla’ya çarptıktan sonra kaçan kişinin okuldan bir öğrenci olduğundan çok emindir.

Star TV yeni dizisi Duy Beni oyuncuları ve konusu

Ekim’le beraber, Bekir (Taha Bora Elkoca) ve Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz) de burs kazanan öğrenciler arasında yer alır. Okulun ilk günü Ekim, Bekir ve Bora uzaydan gelen kişiler gibi karşılanır. Daha sonrasında ise hayatlarını değiştirecek bir olgu ile karşı karşıya gelen ekip, zengin okulun öğrencilerinin kurdukları kimi zaman eğlenceli kimi zamanda heyecanlı anların yaşandığı sistemin içinde kendilerini bulurlar.

Selim Bender'in ( Berk Hakman) okula tayini çıkana kadar bu sistem devam ederken Selim öğretmenin gelişi sonrası okulda öğrencilerin sakladığı bir sırrın ortaya çıkma ihtimali yükselir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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