MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:50

Duy Beni dizisi Melisa karakteri kim? Duy Beni dizisi Melisa kaç yaşında? Duy Beni dizisi Melisa'nın gerçek kimliği

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Duy Beni dizisinde yer alan Melisa karakteri merakla araştırılıyor. Peki Duy Beni dizisinin Melisa'sı kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:50
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Duy Beni dizisi Melisa karakteri kim? Duy Beni dizisi Melisa kaç yaşında? Duy Beni dizisi Melisa'nın gerçek kimliği


Kısa sürede birçok kitleye hitap etmeyi başaran Duy Beni dizisi son günlerin gündeminde. Peki Duy Beni dizisinde yer alan Melisa karakteri gerçek hayatta kimdir? Duy Beni Melisa gerçek yaşı kaç? Duy Beni Dizisi Melisa karakteri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Duy Beni Melisa karakteri

Duy Beni dizisinde yer alan Melisa karakterine Sümeyye Aydoğan hayat vermektedir.



Sümeyye Aydoğan

Sümeyye Aydoğan

Sümeyye Aydoğan 2 Nisan 1999 senesinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Oyunculuk kariyerine ise 2021 senesinde başlamıştır. Genç oyuncunun oyunculuk üzerine eğitim aldığı da biliniyor. İlk dizi tecrübesini Kahraman Babam dizisinde yaşayan Aydoğan, Menekşe karakterine hayat vermiştir. Daha sonra Geçen Yaz isimli sinema filminde yer almış ve Oya karakterini canlandırmıştır. 2021 senesinde ise Sadakatsiz dizisinde adını iyice duyurmayı başarmış ve Ceren karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde ise Duy Beni dizisinde Melisa karakterini canlandırıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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