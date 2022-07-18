Kısa sürede birçok kitleye hitap etmeyi başaran Duy Beni dizisi son günlerin gündeminde. Peki Duy Beni dizisinde yer alan Melisa karakteri gerçek hayatta kimdir? Duy Beni Melisa gerçek yaşı kaç? Duy Beni Dizisi Melisa karakteri ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:50
Duy Beni dizisi Melisa karakteri kim? Duy Beni dizisi Melisa kaç yaşında? Duy Beni dizisi Melisa'nın gerçek kimliği
Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Duy Beni dizisinde yer alan Melisa karakteri merakla araştırılıyor. Peki Duy Beni dizisinin Melisa'sı kimdir? Tüm detaylar haberimizde.
MAGAZİN
18 Temmuz 2022 - 01:50