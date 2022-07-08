Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?

Duy Beni final mi oluyor?

Duy Beni dizisi devam edecek mi?

Mayıs ayı sonu gibi çekimlerine başlanan ve 4 bölüm stok çekildiği tahmin edilen Duy Beni dizisi yaza kötü başlangıç yaptı. Reytingleri takip eden vatandaşlar Duy Beni dizisinin reytinglerinde ki düşüşlerinden sonra ne zaman final yapacağını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Süreç Film'in üstlendiği film reytinglerin kurbanı oldu.Dizi Star Tv'de izleyici karşısına gelmektedir. Süreç Film ile Star Tv ile aralarında Eylül ayına kadar sözleşme imzalanmıştı. Bu da dizinin 8 bölümüne denk gelmektedir. Fakat Duy Beni dizisi kötü reytingler sonucunda hal böyle devam ederse Star Tv sözleşmeyi fes ederek dizinin 5.bölümünde yayından kaldırabilir. Çünkü Star Tv yayınladıkları reklamlardan bile bazen daha fazla reyting almaktadır. Duy Beni dizisi birbirinden yetenekli genç ve usta oyuncularında yer aldığı oyuncu kadrosu ile dizi çekimlerine başlanılmıştı. Fakat dizi daha ilk bölümünde 1 reyting alabildi. Bu da dizinin erkenden final yapma kararına sebep olabilir. Yazın birçok yeni dizi başladı. Bunlardan biri Seni Kalbime Sakladım, İçimizdeki Ateş gibi dizilerdir. Bir de en çok izlenilen Masterchef Türkiye programı yeni bölümleri ile ekran karşısına çıktığı için Duy beni dizi izleyicilerinde hayli düşüşler yaşandı. Duy Beni dizisi aksine kötü sonuçlar alacak, reytinglerde son sıralarda yer edinecek bir dizi değildi. Dizi ekranlara yanlış günde gelmesi de etkili oldu. Duy Beni dizisinde ki emek veren herkese yazık oldu. Duy Beni dizisi de Tozlu Yaka dizisi kadar reyting alabilirdi.2022-2023 yeni sezonda devam edecek bir dizi değildi zaten. 8 bölüm olarak düşünülen dizi yaz dizisi olarak gelip kısa bir zaman içinde de bitecekti. Fakat kötü reytingler sonucunda erkenden final yapma kararı aldı. Duy Beni dizisinin konusu okulda geçen zorbalıklardır. Devlet okullarından daha fazla özel okullarda daha fazla akran zorbalıkları görülmektedir. Devlet okullarında akran zorbalığı olmadığı için izleyicilere bu zorbalıklar fazlaca saçma gelmiş. Hemen hemen konusu ile benzer nitelik taşıyan Tozluyaka dizisinde de okulda geçen zorbalıkları öğrenciler arasında ki iletişimi anlatmaktadır. Tozluyaka dizisinin Duy Beni dizisinden farklı olarak iyi sonuçlar almasının nedeni ise gün farkı ve reklam farkıdır. Duy Beni dizisi Tv'de ve sosyal medyada fazlaca reklamı yapılmadı. Duy beni dizisinin tanıtım fragmanı bir ay boyunca yayınlandı fakat kimsenin dikkatini çekmedi.