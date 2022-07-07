Dizi
07 Temmuz 2022 - 15:50

Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni dizisi nerede çekiliyor? Duy Beni dizisi konusu ve dizi çekim yerleri

Yaz sezonu dizileri yavaş yavaş başlıyor. Merak edilen dizilerden biri de Duy Beni dizisi oldu. Peki Duy Beni dizisinin konusu nedir? Tüm detaylar haberimizde.

Dizi
07 Temmuz 2022 - 15:50
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Duy Beni dizisi uyarlama mı? Duy Beni dizisi nerede çekiliyor? Duy Beni dizisi konusu ve dizi çekim yerleri
Star TV ekranlarında bu akşam itibariyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Duy Beni Dizisi en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki Duy Beni dizisinin konusu nedir? Duy Beni dizisi nerede çekiliyor? Duy Beni dizisi ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Duy Beni dizi konusu

Duy Beni dizisinde lise eğitimine devam eden Ekim bir gün okula giderken gözünün önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya araba çarpmasıyla oldukça zor günler yaşar. Leyla'ya çarpan araba onu öylece bırakıp kaçar ve araba çarpan kişinin özel bir okulda zengin biri olduğu düşünülür ancak bu kanıtlanamaz. Bu özel okul ise bu kaza sonucunda mahallede yaşayan üç kişiye burs vermeye karar verir.

Duy Beni Dizi Konusu ve Çekim Yerleri

Duy Beni dizisi çekim yerleri

Duy Beni dizisinin çekimleri tamamen İstanbul'da tamamlanıyor. Galata, Beşiktaş gibi semtlerde çekimler yapılıyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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