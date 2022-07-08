Dizi
08 Temmuz 2022 - 00:16

Duy Beni dizisi yeni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni dizisinin konusu ne? Duy Beni dizisi oyuncuları

Star Tv'nin iddialı dizilerinden biri olacağı beklenen Duy Beni dizisi 1. bölüm ile ekranlara giriş yapmaya hazırlanıyor. Peki dizi ile alakalı neler biliyorsunuz? İşte Duy Beni dizisine dair bilgiler...

Dizi
08 Temmuz 2022 - 00:16
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Duy Beni dizisi yeni fragmanı yayınlandı mı? Duy Beni dizisinin konusu ne? Duy Beni dizisi oyuncuları
Yönetmenlik koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu senaryosunu Makbule Kosif'in yazdığı ve Süreç Film imzalı şekilde ilk bölümüyle 7 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanacak. Peki dizide neler olacak ikinci fragman yayınlandı mı, işte detaylar...

Duy Beni 2. bölüm fragman yayınlandı mı?

Duy Beni 2. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yeni fragmanın 1. bölümün yayınlanmasının ardından çıkması düşünülüyor.

Duy Beni konusu ne?

Duy Beni dizisi diğer dizilerin aksine aşk yerine gençlik konusunu merkeze alıyor. Dizide olayların fitili liseli Ekim'in başına gelen talihsiz bir olay sonucu ateşleniyor. Ekim okula giderken tam o sırada en yakın dostu olan Meltem'e bir araba çarpıp olay yerinden kaçar. Bu olay sonrası Meltem'in vücudunun belden aşağı kısmı felç kalır. Mahalleli sürücünün peşine düşer ve sürücüyü bir koleje girerken görürler ve bu kolejin karanlık sırları vardır..

Duy Beni oyuncuları

  • Kanat (Caner Topçu) 
  • Ekim (Rabia Soytürk)
  • Selim Bender (Berk Hakman)
  • Aziz (Burak Can), 
  • Bahar (Ege Kökenli) 
  • Melisa (Sümeyye Aydoğan)
  • Meltem (Helin Kandemir)
  • Fikret (Durul Bazan)
  • Rıza (Murat Daltaban)
  • Suna (Yeliz Akkaya)
  • Halil (Aytaç Uşun)
  • Süleyman (Alper Atak)
  • Neşe (Feride Çetin)
  • Hasan (Bedir Bedir)
  • Selçuk (Hamdi Alp)
  • Ozan (Utku Coşkun)
  • Bekir (Taha Bora Elkoca)
  • Hatice (Elif Çakman)
  • Şükran (Bedia Ener)
  • Ayşe (Gökçe Güneş Doğrusöz)
  • Hazal (Meltem Akçöl)
  • Ceren (Jasmin Berkiş)
  • Ceyda (Sena Gençtürk)
  • Emine (Cemre Özşişman)
  • Ece (Dilara Sümbül)
  • Cingöz (İzzet Yüksek)
EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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