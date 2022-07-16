Duy Beni dizisinde yer alan taciz sahnelerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor!

Duy Beni dizisi zorbalık sahnesi

Duy Beni dizisinin konusu nedir

Birçok genç oyuncunun oyuncu kadrosunda yer aldığı Duy Beni dizisinde yer alan ve adına zorbalık denilen taciz sahneleri sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkarttı. Peki Duy Beni dizisinde yer alan sahneler nedir? Duy Beni dizisiyle ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Duy Beni dizisinde ekonomik anlamda eşit olmayan ve özel okula bursla giren iki öğrenci kendilerini istemeyen başka öğrenciler tarafından soyuldu ve tehdit etmek için kamera kaydına alındılar. Ancak sahneleri gören izleyiciler tepkilerini sosyal medya üzerinden göstermeye başladı. İnsanlar bu sahnelerin zorbalık değil taciz olduğunu, bu sahneleri çocukların bilinçaltına yerleştirdiklerini ve senaristlerin bunu neden yaptığını sorguladı. Sahnelere sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.Duy Beni dizisinde yer alan Ekim karakteri lise öğrencisi olan bir genç kız olarak seyirci karşısına çıkmaktadır. Bir gün okula giderken en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpar ve kaçar. Bu olaydan sonra ise Ekim'in hayatı tamamen değişir. Leyla'ya çarpan kişinin mahallede bulunan özel okulda okuyan zengin bir karakter olduğu düşünülür. Okul idaresi ise bu suçun büyümesini engelleyebilmek adına Ekim'in yaşadığı mahalleden üç lise öğrencisine burs verir. Okula giren isimler arasında Ekim de vardır ancak olaylar Ekim'in beklemediği şekilde gelişir ve gittiği okuldaki zengin öğrenciler Ekim ve arkadaşlarını okulda istemezler.