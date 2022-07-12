Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Dağhan karakterine can veren İbrahim Yıldız’ın kim olduğu merak konusu oldu. Dizide düzgün iletişim kurma çabaları ve zorbalıklardan kaçmak için zorbaların arasına girmeye çalışması Dağhan karakterini öne çıkardı. İzleyiciler Dağhan karakterini ve ona hayat veren İbrahim Yılmaz’ı araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yıldız kimdir?
Kim Kimdir
12 Temmuz 2022 - 13:29
Duy Beni dizisinin Dağhan'ı kimdir? Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız hakkında merak edilenler
Son zamanlarda gündemden düşmeyen Duy Beni dizisinin Dağhan karakteri ve gerçek ismi merak konusu oldu. Dizinin izleyicilerin Dağhan karakterine can veren İbrahim Yıldız’ı araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yıldız kimdir? İşte yanıtı…
Kim Kimdir
12 Temmuz 2022 - 13:29