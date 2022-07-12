Duy Beni dizisinin Dağhan’ı kimdir? Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız hakkında merak edilenler

İbrahim Yıldız kimdir?

İbrahim Yıldız’ın yer aldığı dizi ve filmler

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Dağhan karakterine can veren İbrahim Yıldız’ın kim olduğu merak konusu oldu. Dizide düzgün iletişim kurma çabaları ve zorbalıklardan kaçmak için zorbaların arasına girmeye çalışması Dağhan karakterini öne çıkardı. İzleyiciler Dağhan karakterini ve ona hayat veren İbrahim Yılmaz’ı araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Yıldız kimdir?İbrahim Yıldız, yıldızı yeni yeni parlayan genç bir oyuncudur. 2015 yılında ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Lagâri Hasan Çelebi karakterine can vermiştir. Daha sonra 2018 yılında Keşif filminde yer alan Yıldız, burada Hasan karakterini canlandırmıştır. Tombala, Kuzey Yıldızı gibi yapımlarda da yer alan İbrahim Yıldız, 2019 yılında TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Tek Yürek isimli dizide Osman Saruhan karakterini, 2021 yılında yayınlana Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeyse ‘Çoban Sefer’ karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu son olarak Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Duy Beni isimli dizide Dağhan karakter ile yer almaktadır.Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022) Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021) Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020) Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019) Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019) Keşif (Sinema Filmi 2018) Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)