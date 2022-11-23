MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 20:53

Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran pozlar!

Duy Beni dizisinde hayat verdiği Ekim karakteriyle ününe ün katan Rabia Soytürk, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı birbirinden çarpıcı pozlarla görenlerin akıllarını başlarından alıyor.

MAGAZİN
23 Kasım 2022 - 20:53
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Duy Beni dizisinin Ekim'i Rabia Soytürk'ten kalp atışlarını hızlandıran pozlar!


1996 doğumlu olan Rabia Soytürk, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde drama ve tiyatro eğitimi alan Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterine haya vermişti. canlandırdı.

Rabia Soytürk



Gülperi dizisinde rol alan ve Özgür Dünya filminin oyuncu kadrosunda bulunan başarılı oyuncu Benim Annem Melek dizisiyle TRT ekranlarında boy göstermişti. Büyük Selçuklu dizisinde Karaca Hatun rolünü üstlenen Rabia Soytürk şimdilerde Duy Beni isimli diziyle ününe ün kattı.

YENİ PROJELERDE YER ALMAK İSTİYOR

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk, dizi final yapmasından sonra yeni projelere yöneldi. Ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncunun dudak ve burun estetiği gündem oldu. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve bu güne kadar hiç estetik yaptırmadığını belirten Soytürk, güzelliğini sosyal medyada gündem yaptı.

Cesur pozları ve hayranlarından övgüler alan Rabia'nın 3.1 milyon takipçisi var.

RABİA SOYTÜRK'ÜN MUHTEŞEM GÜZELLİĞİ

Güzel ve başarılı oyuncu Rabia Soytürk Duy Beni dizisi ile ön plana çıkmıştır. Bu dizi sayesinde genç neslin yıldızı haline gelen Rabia, sosyal medyada da geniş bir izleyici kitlesi edinmiştir.

Rabia Soytürk

Güzel pozları 3,1 milyon takipçi tarafından paylaşıldı ve yurtdışındaki hayranları tarafından övüldü.

Rabia Soytürk

Rol aldığı başarılı projelerde yer alan oyuncu, büstiyer ve pantolon kombiniyle de dikkatleri üzerine çekti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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