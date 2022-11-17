MAGAZİN
17 Kasım 2022 - 04:29

Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı

Star TV'nin yaza damga vuran dizisi Duy Beni'de hayat verdiği Ekim karakteriyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan oyuncu, son olarak yaptığı sütyensiz pazıyla herkesi mest etti.

MAGAZİN
17 Kasım 2022 - 04:29
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Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı


Başrol kadrosunda Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl'ün yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekin karakterini canlandıran Rabia Soytürk, adeta kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu burada yaptığı son paylaşımında sütyen giymemeyi tercih etti.

CESUR POZUYLA BEĞENİLERİ TOPLADI!



Gri hırkasının altına sütyen giymemeyi tercih eden Soytürk, bu karesini takipçilerinin beğenisine sununca binlerce yorum yağmuruna tutuldu.

  rabia soytürk sütyensiz paylaşım

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamlayan oyuncu, ilk kamera önü deneyimini Benim Adım Melek isimli dizide yaşamıştı.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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