Duy Beni dizisiyle yıldızı parlayan Rabia Soytürk'ten cesur paylaşım! Sütyensiz pozuyla binlerce yorum aldı







CESUR POZUYLA BEĞENİLERİ TOPLADI!







Başrol kadrosunda Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl'ün yer aldığı Duy Beni dizisinde Ekin karakterini canlandıran Rabia Soytürk, adeta kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu burada yaptığı son paylaşımında sütyen giymemeyi tercih etti.Gri hırkasının altına sütyen giymemeyi tercih eden Soytürk, bu karesini takipçilerinin beğenisine sununca binlerce yorum yağmuruna tutuldu.Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimini tamamlayan oyuncu, ilk kamera önü deneyimini Benim Adım Melek isimli dizide yaşamıştı.