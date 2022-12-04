MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:01

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk o projede! Dizisi final yapar yapmaz el sıkıştı

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle ünlenen Rabia Soytürk, dizisi final yapar yapmaz yeni bir proje için el sıkıştı.

MAGAZİN
04 Aralık 2022 - 16:01
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Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk o projede! Dizisi final yapar yapmaz el sıkıştı


Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisi, sezon başına damga vurmuş ve birçok oyuncunun parlamasına neden olmuştu. Yüksek reytinglerle devam eden dizi, ilerleyen aylarda senaryosu nedeniyle beğenilmemişti. Oyuncu kadrosunda Rabia Soytürk, Caner Topçu, Ege Kökenli ve Berk Hakman gibi isimlerin yer aldığı Duy Beni dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı.

Duy Beni’den sonra o dizide oynayacak

Duy Beni dizisinde canlandırdığı Ekim karakteriyle adından söz ettiren Rabia Soytürk, dizinin final yapması ardından birçok yapımdan teklif aldı. Yetenekli oyuncu son zamanlardaki popülerliği sayesinde yapımcıların yeni gözdesi oldu.



Ünlü oyuncuya birçok dizi teklifi gelirken dizisinin finalinden kısa bir süre sonra yeni bir yapım için anlaştı. teklifi kabul ederken ince eleyip sık dokuyan oyuncu, şimdiye kadar Türk dizi tarihine geçen birçok dizi projesine imza atan Gül Oğuz ve Mustafa Oğuz’un sahibi olduğu Most Yapım ile el sıkıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Rabia Soytürk Kanal D ekranlarında yayınlanması planlaran kod adı Mektup olan dizinin başrol oyuncusu oldu. Yönetmenliğini Deniz Dikilitaş’ın üstleneceği projenin detayları ve Soytürk’ün partneri ilerleyen günlerde belli olacak.

Duy Beni dizisinde başrol oynadıktan sonra yeni bir yapımda daha başrol oynayacak Rabia Soytürk’ün popülerliği devam ediyor. Duy Beni dizisi, oyuncuların ilginç performansı ve yabancı kolej uyarlaması olarak sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Duy Beni’deki partneri Caner Topçu ile yakıştırılan oyuncunun yeni dizisindeki partneri kim olacak merak ediliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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