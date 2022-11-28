Duyan alarmları kurdu markete koşuyor: A101 3-9 Aralık tarihlerinde salça, çay, tavuk, deterjan hepsi en ucuza satılacak!







A101 3 – 9 Aralık 2022 indirimli ürünler kataloğu yayında!







Türkiye’de uzun süredir tüm temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışı yaşanıyor. Vatandaşlar bu artıştan daha az etkilenmek için indirimli ürün kovalıyor. Market market gezen vatandaşlar, piyasadaki en ucuz fiyatlar ile alışveriş yapmak istiyor. Market denilince akla gelen ve Türkiye’de binlerce şubesi bulunan A101 market her hafta Cumartesi’den Cuma’ya yeni ürünleri indirimli fiyatları ile satışa çıkarıyor. Bu kapsamda A101 3 Aralık – 9 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte haftaya indirime girecek o ürünler…Öncü Domates Salçası 1650 g 99,95 TL Dondurulmuş Bütün Piliç 27,95 TL Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 400 g 23,95 TLLipton Yellow Label Siyah Çay 1000 g 75,50 TL Muratbey Sürmeli Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 g 75,90 TL Torku Sade / Kakaolu Tahin Helvası 500 g 39,90 TL Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 360 ml 34,95 TLFairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Tableti 249,90 TL Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1440 ml 35,50 TL 3 – 9 aralık haftasının indirimli ürünleri bu şekilde sıralanıyor. Ayrıca A101’de 10 TL ve üzeri alışverişlere Oreo Kremalı Kakaolu Bisküvi 57 TL yerine 28,50 TL, Tat Ketçap & Mayısonez Seti 1225 g 69,90 TL yerine 34,95 TL olacak. İndirimli ürünler yeni fiyatlarıyla 3 Aralık Cumartesi gününden itibaren raflarda yerini alacak. İndirim 9 Aralık günü sona erecek ve fiyatlar değişecek.