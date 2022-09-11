Duyan maaşını hemen taşıyacak! O bankadan emekli maaşını taşıyacaklara müjde! Promosyon oranı yükseldi! İşte yeni promosyon ücreti







Akbank'tan yeni promosyon kampanyası geldi







Akbank promosyon şartı

Emekli maaş promosyonları devam ederken Akbank, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Duyurusu yapılan promosyon kampanyasında ilk dönem maaşını bankaya taşıyan emekliye 7.500 TL verileceği açıklanırken birçok kişiden de yoğun ilgi gördü. Akbank ise açıklama üstüne açıklama yaparken Eylül ayı itibariyle de promosyon kampanyasının sonlandırıldığını belirtti. Bankanın son verdiği promosyon ödemeleri üzerine maaşını taşıyan emeklilere ise yalnızca 3.500 TL vereceğini duyurdu.Akbank yaptığı açıklamada promosyon kampanyasını sonlandırdığını duyurması üzerine tekrardan bir açıklama yaptı. Maaşını Akbank'a taşıyanlara 7500 TL verileceğinin duyurusu yapılırken açıklama da ise şunlara değinildi: 30 Eylül 2022 tarihine kadar SGK emekli maaşını Akbank'ın bünyesine taşıyanlara 7.000 TL verileceğinin yanı sıra ek promosyon olarak ise 2 adet faturasını otomatik talimatı verenlere de 250 TL ek ödemenin yanı sıra ilk kez Axess ya da Wings alacakların, toplam 1.250 TL ve üzeri harcamalar için ise 250 TL chip-para fırsatı doğdu.Emekli maaşını Akbank'a taşımak isteyenlerin şubelere gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden yapması da mümkün hale getirildi. Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi uygulamalarından başvuru yaparak maaş taşıma işlemi gerçekleştirilir. Akbank'ın vermiş olduğu promosyondan yararlanabilmek için maaşını 3 yıl Akbank'tan almaya taahhüt etmesi gerekir. Bu durumda ise verilecek olan promosyonlar şu şekilde sınıflandırıldı; 1500 TL'nin altında maaş alanlara verilecek olan promosyon ücreti 500 TL ve ek olarak 4.150 TL verilecektir. 1.500 - 2.500 TL arası maaş alanlara 600 TL ve ek olarak 5.175 TL verilecektir. 2500 TL ve üzeri maaşı olanlara 750 TL ve ek olarak 6.250 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Yukarıda belirtilen promosyon ödemelerinin yanı sıra Akbank taşıma işlemi gerçekleştiren müşterilerine ise 2 gün önceden maaşını çekme fırsatı vermektedir. Akbank üzerinden emekli maaşını alan kişiler emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada müşteriler maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini %0 faiz ile kullanabiliyor