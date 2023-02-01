Duyan o markete koştu! Bu ürünlerin hepsi 10 TL'ye düştü!







ONUR MARKET'TEN 10 TL'YE NE ALIRSAN KAMPANYASI: ÜRÜN DETAYLARI VE FİYATLARI Geçtiğimiz aylarda artan enflasyon ve zamların her ürünü büyük ölçüde zamlandırmasıyla, dar gelirli aileler için geçim mücadelesi oldu. Vatandaşların en temel ihtiyacı olan gıdaya ulaşmada ciddi ekonomik problemlerle karşı karşıya kalınırken, Onur Market'in 'Ne alırsanız 10 TL' kampanyası vatandaşların büyük ilgisini çekti.





KAMPANYAYA DAHİL OLAN ÜRÜNLER

ONUR MARKET NE ZAMAN KURULDU?

Onur Market'in "Ne Alırsan 10 TL" kampanyasıyla, çeşitli çeşitli ürünlerin fiyatı 10 TL'ye indirilmişti.Kampanyaya katılan ürünlerin listesi; Knorr Baharat Pul Biber 65 gr, Fersan Ferfresh Beyaz Sirke 1 Lt, Çamlıca Portakal Gazoz 1.5 lt, Ülker Biskrem Rulo Bisküvi 150 gr, Mesh Stick Roybos 16'lı Vanilya Çayı 32 gr, İçim Kefir Aronya Karadut 260 ml, İçim Kefir Sade 260 ml, İçim Kefir Orman Meyveli 260 ml, Parex Trend Klasik Oluklu Sünger 5'li, Pure Pamuk Islak Havlu 90'lı, Parex Buzdolabı Poşeti Orta Boy, Felix Pouch Tavuklu 85 gr, Knorr Baharat Tatlı Toz Kırmızı Biber 65 gr, Lux Disk Makyaj Pamuğu 70'li, İçim Kefir Şeftali & Ananas 260ml, Dovido Kuru Üzüm 300 gr, Mesh Stick 16'lı Detox Çayı 32 gr, Dr.Oetker Tavuk Göğsü 129 Gr, İçim Kefir Çilekli 260 ml, Arko Nem Klasik Yağlı Krem 20 ml, Felix Sensation Somon & Karidesli Kedi Yaş Mama 85 gr, Felix Pouch Etli 85 gr, Felix Yavru Tavuklu 85 gr, Felix Çifte Lezzet Somon-Sardalya 85 gr, Mesh Stick Gold Kahve 16'lı 32 gr, Black Bruin Enerji İçeceği 500 ml, Mesh Stick Yeşil Çay 16'lı 32 gr, Kent Jelibon Çilek 80 gr, Kent Jelibon Sour Patch Karpuz 80 gr, Kent Jelibon Cola 80 gr, Mesh Orman Meyveleri 16'lı Uzun Stick Çay 32 gr, Dr. Oetker Sakızlı Muhallebi 150 Gr, Mesh Stick Nar Çayı 16'lı 32 gr, Parex Büyük Boy Buzdolabı Poşeti, Mesh Stick 16'lı Emziren Anneler Çayı 32 gr, Dr.Oetker Damla Sakızlı Sütlaç 155 Gr, Dr.Oetker Sütlaç 155 Gr, Dr.Oetker Supangle 143 Gr, Lipton Tek Dem Early Grey 19 Gr 10 Lu, Ender Premium Sütlü Bademli Çikolata 75 gr, Dr.Oetker Tatlı Keşkül 139 Gr, Uno Tam Cookie Hurma Kaymaklı Badem 50 gr, Uno Tam Cookie Frambuazlı Elmalı Fındıklı 50 gr, Ender Premium Sütlü Fındıklı Çikolata 75 gr, Dr.Oetker İrmik Tatlısı 162 Gr, Dr.Oetker Kazandibi 150 Gr. Geçtiğimiz aylarda artan enflasyon ve zamların her ürünün büyük ölçüde zamlanmasıyla, dar gelirli aileleri oldukça zor duruma düşürmüştü. Ülkedeki vatandaşların en temel ihtiyaçları olan gıdaya ulaşmada ciddi ekonomik problemler ortaya çıkarken, Onur Market, 'Ne alırsanız 10 TL' kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşları mağazalarına davet ediyor.Onur Market, Türkiye'de faaliyet gösteren bir perakende şirketidir. Şirket, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hizmet vermektedir ve müşterilerine gıda, ev eşyaları, elektronik ürünler ve diğer ihtiyaçları için birçok ürün sunmaktadır. Onur Market, müşterilerine kaliteli ürünler sunmak ve mükemmel bir müşteri hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Onur Market, 2000 yılında kurulmuştur ve Türkiye'de perakende sektöründe hızla büyümeye devam etmektedir. Şirket, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve taleplerine cevap vermek için sürekli olarak ürün yelpazesini genişletmekte ve hizmet kalitesini artırmaktadır. Onur Market, müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışan profesyonel bir ekiple donatılmıştır ve müşteri memnuniyetini her zaman birinci önceliği haline getirmiştir.