Duyanın ayakları yerden kesilecek! PTT kampanyayı başlattı: Başvuranlara 30.000 TL verilecek! PTT yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Yaptıkları açıklamaya göre vatandaşlara 30 bin TL ihtiyaç kredisi verecek. PTT tarafından ihtiyaç kredisi kampanyası duyuruldu. Acil nakit ihtiyacı olan kişiler için gelir belgesiz olarak verilecek acil nakit ihtiyaç kredisinin detayları haberimizde yer alacak. İşte detaylar...
PTT'DEN 30 BİN TL'LİK ACİL İHTİYAÇ KREDİ ÖDEMESİAktif Bank aracılığı ile PTT'den acil nakit kredisi verilecek. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi verilecek. Aktif Bank aracılığı ile verilecek yeni ihtiyaç kredisinin detayları duyuruldu. PTT yeni bir kampanyasını duyurarak acil paraya ihtiyacı olanların yüzünü güldürdü. İşte acil nakit ihtiyaç kredisine ilişkin diğer ayrıntılar...
PTT müşterilerine Aktif Bank aracılığı ile, gelir belgesiz olarak, 36 ay vade seçeneğiyle beraber 30 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Ödeme tablolarının oluşturulması ile birlikte ödemeler vatandaşlara uygun olan taksitler ile ödenecektir. Uygun faiz seçenekleri ile birlikte ödeme tablosu çıkartılarak müşterilere kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Bu acil nakit kredisine başvurabilmek için tek yapmanız gereken banka müşterisi olarak işlemlerinizi halletmeniz. Aktif Bank müşterisi olarak, acil nakit kredisine başvuruda bulunmanız halinde ödemeler aynı gün içinde hesabınıza aktarılacaktır. PTT ihtiyaç kredisine başvurabilmek ise oldukça kolay. Banka şubesine bile gitmeye gerek kalmadan sms yoluyla kolayca başvuruda bulunabileceksiniz. PTT yazıp boşluk bırakarak, T.C kimlik numaranızı yazıp 30 50'ye mesaj göndermeniz halinde başvuru işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır.