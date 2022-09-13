EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:58

Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!

Akbank'tan çalışanların yüzünü güldüren haber geldi. Güvenlik personeli de dahil olmak üzere tüm Akbank şubelerinde çalışan personeli 3.000 TL net prim ödemesi yapılacak. Ağustos ayında verilen emekli maaş promosyon kampanyası kapsamında gösterilen çabadan dolayı Akbank çalışanlarına prim verilecek. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

EKONOMİ
13 Eylül 2022 - 13:58
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Duyanlar inanamadı! Akbank tüm çalışanlarını sevindirdi! Akbank şubelerinde çalışan tüm personele teşekkür primi!


Bankaların sunmuş olduğu kampanyalar dikkat çekerken Akbank yapmış olduğu kampanya ile tüm gözleri üzerinde topladı. Ağustos ayı içerisinde emekli maaş promosyon kampanyası kapsamında çalışanların gösterdiği çabadan dolayı tüm şubelerde çalışan kişilere prim ödemesi yapılacak. Akbank tüm çalışanlarına 3000 TL net prim ödemesi yapacak. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…

Akbank'tan yüzleri güldüren haber geldi

Bankalar yapmış oldukları promosyon kampanyaları ile dikkat çekerken Akbank Türkiye'de bir ilke imza attı. 7500 lira gibi yüksek tutarda emekli maaş promosyon kampanyası başlatan Akbank herkesin dikkatini çekti. Emekli kazanımında gösterilen yoğun çabadan dolayı tüm personeli teşekkür primi veren Akbank 3000 TL net prim ödemesi yapacak.



Akbanktan Sevindiren haber

Son zamanlarda çalışanları için özlük haklarını iyileştirme konusunda büyük çaba gösteren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, çalışanlarının yüzünü güldürdü. Akbank personeli olarak çalışan herkesin yemek ücretleri, maaş düzenlemeleri gibi pek çok konuda yeni düzenlemeler yaparak sevindiren Akbank bu kez de prim konusunda çalışanlarını gülümsetti.

Akbank taşeron olarak çalışan şube güvenlik görevlileri de dahil olmak üzere tüm personel 3.000 TL net prim ödemesi yapacak. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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