Duyanlar inanamadı: Çeyrek altın 100 TL'ye satılıyor! Kuyruklar uzuyor







ÇEYREK ALTIN 100 TL'YE SATILIYOR







Altın fiyatlarının giderek yükselmesi ve düğün sezonunun yavaş yavaş açılması vatandaşı zorlamaya devam ederken çeyrek altının 100 TL'ye satıldığı yerler tercih edilmeye başlandı. Peki nerede 100 TL altın satışı yapılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yükselen altın fiyatları insanları imitasyon altına yönlendirmeye başladı. İmitasyon çeyrek altın 100 TL'ye, imitasyon bilezik ise 1000 TL'ye satışa çıkıyor. İmitasyon takı talepleri artmaya devam ederken çeyrek altın geçtiğimiz sene 50 TL, bilezik ise 500 TL'ye satılıyordu. Bu sene çeyrek altın 100 TL'ye, bilezik ise 1000 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda set takılar da 400 TL ve 3 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.Esnaf Sevim Karaca ise imitasyon takı talepleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karaca, müşterilerin çoğunun birden fazla bilezik aldığını, düğün sezonunda özellikle kolye, bilezik, bileklik ve set takımlarında yüksek talep olduğunu, düğün sırasında mahcup olmak istemeyen vatandaşların imitasyon takıları daha çok tercih ettiğini, gündelik hayatta da takı takmayı seven insanların imitasyon takı tercih ettiğini ve geçen seneye göre imitasyon takılarda da fiyatların iki kat yükseldiğini ve birkaç senedir imitasyon takı talebinin giderek arttığını söyledi.