Duyanlar şaşırdı kaldı: 1 gram altının değeri 3000 TL olacak denildi! Uzman isim güncel tarih de verdi..

Altın fiyatları son dönemde dalgalı seyrini sürdürdü. Uzmanlardan peş peşe yeni altın fiyat tahminleri geliyor. Ekonomist Tuna Kaya bu kez inanılmaz öngörüsüyle herkesi şaşırttı. Peki bir gram altının fiyatı ne kadar olacak? Altın yükselir mi düşer mi? İşte en son gram altın fiyatları...
GRAM ALTININ SON DAKİKA BULGULARIUzmanlar, altın fiyatlarının sürekli dalgalanmasını açıklamaya devam ediyor. Altının gram cinsinden yeni tahmini, son dönemde altın çıkışları ve tahminleriyle şaşırtan isimlerden biri olan Tuna Kaya'dan geliyor. Ünlü iktisatçı bu kez öyle bir rakam buldu ki herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü ekonomist Tuna Kaya 1 gram altının 3000 TL olduğunu tahmin ediyor. Çok yakın gelecekte altın fiyatları rekor kıracağı konusunda ifadeler kullanılıyor.
Altının gram fiyatıyla ilgili Youtube platformunda konuşan Tuna Kaya, Mayıs ayına dikkat çekti. Özellikle seçim dönemi sonrası altında bir yükseliş beklediklerini ifade eden Tuna, 3000 TL rakamlarının artık bir hayalden ibaret olmadığını söyledi.