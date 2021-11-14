Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi

YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabını da aktif olarak kullananlardan.Birbirinden iddialı pozlarını ard arda paylaşan Özaslan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve takipçilerini tam anlamıyla mest etti.Ünlü Youtuber, hem sırt hem göğüs hem de bacak dekolteli mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplayan Duygu Özaslan, bu paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.