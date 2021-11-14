MAGAZİN
14 Kasım 2021 - 17:43

Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, Instagram hesabından paylaştığı birbirinde iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Özaslan'ın son paylaşımı sosyal medyayı yıktı geçti.

MAGAZİN
14 Kasım 2021 - 17:43
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Duygu Özaslan, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi
YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan, Instagram hesabını da aktif olarak kullananlardan.




Birbirinden iddialı pozlarını ard arda paylaşan Özaslan, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve takipçilerini tam anlamıyla mest etti.



Ünlü Youtuber, hem sırt hem göğüs hem de bacak dekolteli mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine toplayan Duygu Özaslan, bu paylaşımıyla hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşım kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 
# duygu özaslan# ınstagram# dekolteli poz
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