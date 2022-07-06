MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 23:40

Duygu Sayan kimdir? Duygu Sayan neden gündemde? Duygu Sayan klibi twitter'ı salladı

Çıkardığı şarkılarla gündem olan Duygu Sayan'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Duygu Sayan kimdir, nerelidir gibi sorularınızın cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

MAGAZİN
06 Temmuz 2022 - 23:40
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Duygu Sayan kimdir? Duygu Sayan neden gündemde? Duygu Sayan klibi twitter'ı salladı


Yeni şarkısıyla gündeme bomba gibi düşen Duygu Sayan son zamanlarda en çok arananlar listesine girdi. İşte Duygu Sayan'ın hayatına dair bilgiler içeren haberimiz...

Duygu Sayan kimdir?

Şarkıcı olan Sayan yeni şarkısı "Taburu Gelsin"i sosyal medya platformu olan YouTube'da Netd Müzik etiketiyle yayınladı. Şarkıcının şarkısı ve klipi bir anda gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasına girdi.



Duygu Sayan İzmirli ses sanatçısıdır ve küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başladığını ifade etmiştir. Sayan, Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü mezunudur ve n Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun adında yayınladığı şarkıları bulunmaktadır. Son şarkısı "Taburu Gelsin" ile gündeme bomba gibi düşen Sayan'ın daha çok konuşulacağı düşünülmektedir...

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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