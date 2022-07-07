YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 13:13

Duygu Sayan Taburu Gelsin şarkısı yasaklandı mı?

Şarkıcı Duygu Sayan'ın yeni şarkısı Taburu Gelsin'in klibinden ötürü yasaklanıp yasaklanmadığı insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki Duygu Sayan Taburu Gelsin şarkısı yasaklandı mı? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
07 Temmuz 2022 - 13:13
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Duygu Sayan Taburu Gelsin şarkısı yasaklandı mı?


Duygu Sayan'ın çıkardığı Taburu Gelsin şarkısı birkaç gündür gündemde olan konulardan biri. Şarkının klibinden dolayı yasaklanıp yasaklanmadığını insanlar merakla araştırıyor. Peki Taburu Gelsin şarkısı neden yasaklandı? Taburu Gelsin klibinde ne oldu? Taburu Gelsin Şarkısı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Duygu Sayan kimdir

Duygu Sayan İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 senesinde ilk şarkısı Bi Şekilde'yi klibi ile birlikte yayınlamıştır. Daha sonra da Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun gibi şarkılar çıkarmıştır. Son şarkısı Taburu Gelsin şarkısı ise oldukça gündem olmuştur. Genç şarkıcının şahsi Instagram hesabı @duygu.sayan olarak biliniyor. Taburu Gelsin şarkısının klibinde eşcinsel sahneler olması şarkının gündem olmasında oldukça büyük yer oynuyor. Taburu Gelsin şarkısının sözleri şu şekilde;



Duygu Sayan Taburu Gelsin Klip

Bana bir söz ver

Bir yemin ver

Zoru gördüğünde kaçma

Seni sevmek sabır ister

Beni aşkla yorma, aşkla yorma..

Beni sarstı, bu tahribat

Güvenim bitti anlıyor sandım

İstediğim bir teminat yeniden deneyelim diyorsan

Zor olursa oluversin denedik dersin

Sen olursan inan korkmam taburu gelsin

Ley leyi leyi ley ya

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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