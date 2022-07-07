Duygu Sayan Taburu Gelsin şarkısı yasaklandı mı?

Duygu Sayan'ın çıkardığı Taburu Gelsin şarkısı birkaç gündür gündemde olan konulardan biri. Şarkının klibinden dolayı yasaklanıp yasaklanmadığını insanlar merakla araştırıyor. Peki Taburu Gelsin şarkısı neden yasaklandı? Taburu Gelsin klibinde ne oldu? Taburu Gelsin Şarkısı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Duygu Sayan kimdirDuygu Sayan İzmir'de dünyaya gözlerini açmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 senesinde ilk şarkısı Bi Şekilde'yi klibi ile birlikte yayınlamıştır. Daha sonra da Esmerin Adı Oya, Men Ediyorum, Salla Gitsin, Yolun Açık Olsun gibi şarkılar çıkarmıştır. Son şarkısı Taburu Gelsin şarkısı ise oldukça gündem olmuştur. Genç şarkıcının şahsi Instagram hesabı @duygu.sayan olarak biliniyor. Taburu Gelsin şarkısının klibinde eşcinsel sahneler olması şarkının gündem olmasında oldukça büyük yer oynuyor. Taburu Gelsin şarkısının sözleri şu şekilde;
Bana bir söz ver Bir yemin ver Zoru gördüğünde kaçma Seni sevmek sabır ister Beni aşkla yorma, aşkla yorma.. Beni sarstı, bu tahribat Güvenim bitti anlıyor sandım İstediğim bir teminat yeniden deneyelim diyorsan Zor olursa oluversin denedik dersin Sen olursan inan korkmam taburu gelsin Ley leyi leyi ley ya