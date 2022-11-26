Düzce'de eğitim 1 hafta daha ertelendi: Okullar 5 Aralık'ta açılacak!













DÜZCE'DE EĞİTİM 5 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saatler 04:08'i gösterdiğinde 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti çevre illerde de hissedilirken kentte büyük oranda hasar bıraktı. Depremin ardından birçok ilde eğitim kesintiye uğrarken Düzce'de okullar 1 hafta tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Kasım'da Düzce'yi vuran deprem nedeniyle kentteki tüm okulların önümüzdeki hafta tatil edileceğini, Düzce'de eğitimin 5 Aralık'ta başlayacağını söyledi.Bakan Özer, depremin meydana geldiği Düzce'yi ziyaret etti. Özel, valilikte yetkililerle yaptığı görüşmede deprem sonrası kentteki okulların durumu hakkında bilgi aldı. Özer, Düzce'deki okulda derslere 5 Aralık'a kadar ara verileceğini, etkilenen 5 okuldaki öğrencilerin diğer okullarda eğitimlerine devam edeceklerini duyurdu.