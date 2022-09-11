Düzce’de feci kaza: Motosiklet refüje çarptı, 2 kişi hayatını kaybetti













Kaza, D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Tepeköy mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batuhan Beşel idaresindeki 43 ABA 139 plakasına sahip motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Duygu Gedik kaza yerinde yaşamını yitirirken sürücü Batuhan Beşel, olay mahaline sevk edilen ambulansla ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine yollandı. Burada tedaviye alınan Beşel, yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.