﻿Düzce'de yaşanan deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkuttu! Kandilli Rasathanesinden açıklamalar sürüyor!













Düzce’de yaşanan 5.9 büyüklüğünde ki deprem sonrasında artçıların devam etmesi vatandaşları korkutuyor. Evlerinden çıkarak güvenli alanlarda toplanan vatandaşlar yaşanan deprem ile ilgili resmi kaynak araştırmalarına başladı. Artçılar ile sallanmaya devam eden Düzce’de son yaşanan artçının büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalarda artçıların büyüklükleri de yer alırken son yaşanan artçının 3.1 büyüklüğünde olduğu belirtildi.Ayrıca yapılan açıklamalarda depremin İstanbul başta olmak üzere, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir’de de hissedildiği açıklandı.