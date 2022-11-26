Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!







"181 BİNA YIKILACAK"











Düzce Gölyaka'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve çok sayıdaki çevre illerde de hissedilen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası başlatılan çalışmalar hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tepit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başlatılan çalışmalarda 181 yapının apır hasarlı olarak belirlendiğini aktaran bakan Kurum, bu binaların yıkımlarına hemen başlayacaklarını ifade eti.Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Düzce'de 300 ekibin yer aldığı hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu güne kadar 13 bin 185 binanın 39 bin 822 bağımsız bölümünün incelendiğini aktardı. 181 bina ağır hasarlı olduğunu anlaşıldığını ifade eden Bakan Kurum, bu hasarlı binaların tamamının yıkılacağını ve yerlerinde de çok daha güvenli konutların inşa edilerek vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti.