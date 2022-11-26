GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 13:27

Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da geçtiğimiz gün meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında başlatılan hasar tespit çalışmalarında 181 binanın ağır hasar gördüğünü açıkladı. "Hepsini hızla yıkacağız." diyen Bakan kurum yıkılan binaların yerine hem güvenli hem de sağlıklı konutların inşa edileceğini duyurdu.

GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 13:27
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Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!


Düzce Gölyaka'da geçtiğimiz gün meydana gelen ve çok sayıdaki çevre illerde de hissedilen 5,9 şiddetindeki deprem sonrası başlatılan çalışmalar hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tepit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Başlatılan çalışmalarda 181 yapının apır hasarlı olarak belirlendiğini aktaran bakan Kurum, bu binaların yıkımlarına hemen başlayacaklarını ifade eti.

"181 BİNA YIKILACAK"

Murat Kurum

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Düzce'de 300 ekibin yer aldığı hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu güne kadar 13 bin 185 binanın 39 bin 822 bağımsız bölümünün incelendiğini aktardı. 181 bina ağır hasarlı olduğunu anlaşıldığını ifade eden Bakan Kurum, bu hasarlı binaların tamamının yıkılacağını ve yerlerinde de çok daha güvenli konutların inşa edilerek vatandaşlara teslim edileceğini kaydetti.



Murat Kurum

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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