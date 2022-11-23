Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!







"ENERJİ ÇOK KISA SÜREDE AÇIĞA ÇIKIYOR











Düzce'de dün gece sabah karşı meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin yer altı kayıtları Sinop Özel İdaresi'nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Sismolog Livaoğlu yaptığı açıklamada, "Burada ilginç olan, depremlerin kısa sürede enerji açığa çıkarması ve bu da tepe ivmeleri yaşamadıkları için daha az hasara neden olmalarıdır." ifadelerini kullandı. Richter ölçeğinin 5,9 olarak ölçtüğü depremden sonra 100'den fazla artçı sarsıntının kaydedildiği bildirilirken Marmara ve İç Anadolu bölgesinin birçok ilinde hissedilen depremin ses kaydını ise, Sismolog Dr. Hamdullah Livaoğlu kaydetti.Dr. Hamdullah Livaoğlu, deprem sırasında fay hatlarındaki enerjinin kısa sürede açığa çıktığını söyledi. Yaklaşık 113 km uzaklıktaki İznik tren istasyonunu kullandıklaırnı belirten Livaoğlu, bununla ilgili ilginç olan şey, depremlerin kısa sürede enerji açığa çıkarması olduğunu ifade etti. Uzman Sismolog depremde hızlanma yükselmelerinin olmamasının da daha az hasar neden olduğunu aktardı. İTÜ'den Prof. Dr. Okan Tüysüz, Düzce depremine ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Yeryüzünde sismik yoğunluk 8 civarında. Bu da depremin yaklaşık 700 bin ton dinamite eşdeğer enerji saldığını gösteriyor. Şiddetli bir deprem" diye konuştu.