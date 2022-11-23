Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..







DÜZCE, SAKARYA, BOLU VE ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ











SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

BOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ





ZONGULDAK'TA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA KARARI





Düzce sabaha karşı saat 04:08'de 5.9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya ve Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Kütahya, Bursa ve Zonguldak gibi çevre illerde de hissedildi. Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta okulların 1 gün süreli tatil edilmesine karar verildi.Düzce Gölyaka'da sabaha karşı saat 04.08'de 5.9 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla ildeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten edinilen bilgilere göre il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda görevli tüm çalışan engelli ve hamile çalışanlar da izinli sayılacak.Vali Atay'ın açıklaması şöyle: “Değerli hemşerilerimiz, ilimizde sabah karşı meydana gelen depremden dolayı tedbir amaçlı olarak 23 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verilmiştir. Herkese çok geçmiş olsun."Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki tüm eğitim kurumlarında meydana gelen deprem nedeniyle eğitim sürecine 1 gün ara verilmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Vali Kaldırım açıklamasında, “Değerli hemşerilerimiz, 23 Kasım 2022'de Düzce 'de Gölyaka'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı tedbir amaçlı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslikler 1 gün süreli tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Bolu Valisi Erkan Kılıç, kent genelinde 20 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Depremin ardından İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan toplanma alanıdaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamasında depremin Bolu'da da şiddetli hissedildiğini söyledi. Kılıç, daha önce yaşanan depremler nedeniyle vatandaşların bilinçsizce bu olaylara tepki gösterdiğini anlattı. Eğitim hastanesinde tedavi altına alınırken şans eseri hayatını kaybeden olmadığını belirten Vali Kılıç, bazı binalarda küçük çatlaklar olduğunu aktardı. Diğer taraftan Bolu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle önlem olarak il genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildi" ifadeleri kullanıldı.Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen ve merkezi Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki depremden dolayı derslere bir gün ara verildi. Ereğli Kaymakamı tarafından yapılan açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde merkez üssü 5.9 büyüklüğünde olan deprem nedeniyle tedbir amaçlı 23 ilçede derslere ara verildi." denildi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde derslere bir gün ara verileceği duyuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, eğitime ara verilme kararına ilişkin yaptığı açıklamasında, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki tüm okullarda tedbir amaçlı olarak bir gün süreyle derslere ara verildiğini söyledi.