GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 12:48

Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..

Düzce Gölyaka'da sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin hemen ardından 4 ilde eğitime ara verildi. Çocukları okula giden veliler "23 Kasım'da okul yok mu?" veya "Hangi illerde okullar kapandı?" şeklindeki sorulara yanıt ararken valiliklerden yapılan yazılı açıklamalar yakın takibe alındı. İşte 23 Kasım'da okulların tatil olduğu iller..

GÜNDEM
23 Kasım 2022 - 12:48
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi! 23 Kasım eğitime ara verilen iller..


Düzce sabaha karşı saat 04:08'de 5.9 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya ve Ankara'nın yanı sıra Kocaeli, Kütahya, Bursa ve Zonguldak gibi çevre illerde de hissedildi. Düzce, Sakarya, Bolu ve Zonguldak'ta okulların 1 gün süreli tatil edilmesine karar verildi.

DÜZCE, SAKARYA, BOLU VE ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi

Düzce Gölyaka'da sabaha karşı saat 04.08'de 5.9 olarak ölçülen bir deprem meydana geldi. Düzce Valisi Cevdet Atay, depremin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tedbir amacıyla ildeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten edinilen bilgilere göre il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarda görevli tüm çalışan engelli ve hamile çalışanlar da izinli sayılacak.



Vali Atay'ın açıklaması şöyle:

“Değerli hemşerilerimiz, ilimizde sabah karşı meydana gelen depremden dolayı tedbir amaçlı olarak 23 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verilmiştir. Herkese çok geçmiş olsun."

Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN TATİL AÇIKLAMASI

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki tüm eğitim kurumlarında meydana gelen deprem nedeniyle eğitim sürecine 1 gün ara verilmesi yönünde karar alındığını duyurdu. Vali Kaldırım açıklamasında, “Değerli hemşerilerimiz, 23 Kasım 2022'de Düzce 'de Gölyaka'da meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen depremden dolayı tedbir amaçlı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslikler 1 gün süreli tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

BOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi

Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Bolu Valisi Erkan Kılıç, kent genelinde 20 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. Depremin ardından İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan toplanma alanıdaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamasında depremin Bolu'da da şiddetli hissedildiğini söyledi.

Kılıç, daha önce yaşanan depremler nedeniyle vatandaşların bilinçsizce bu olaylara tepki gösterdiğini anlattı. Eğitim hastanesinde tedavi altına alınırken şans eseri hayatını kaybeden olmadığını belirten Vali Kılıç, bazı binalarda küçük çatlaklar olduğunu aktardı.

Diğer taraftan Bolu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle önlem olarak il genelindeki tüm eğitim kurumlarında derslere bir gün ara verildi" ifadeleri kullanıldı.

ZONGULDAK'TA İKİ İLÇEDE EĞİTİME ARA KARARI

Düzce Gölyaka'daki deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen ve merkezi Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki depremden dolayı derslere bir gün ara verildi. Ereğli Kaymakamı tarafından yapılan açıklamada, "Düzce'nin Gölyaka ilçesinde merkez üssü 5.9 büyüklüğünde olan deprem nedeniyle tedbir amaçlı 23 ilçede derslere ara verildi." denildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde derslere bir gün ara verileceği duyuruldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, eğitime ara verilme kararına ilişkin yaptığı açıklamasında, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle ilçedeki tüm okullarda tedbir amaçlı olarak bir gün süreyle derslere ara verildiğini söyledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Son Haberler
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Düzce depreminin tüyler ürperten 9 saniyelik sesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları olacak!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştu: 'Saklandıkları tüneller mezarları...
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar: 'Yıkıcı şiddette'
AFAD'ın Düzce depremi ön değerlendirme raporunda çarpıcı detaylar:...
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin 95 kuruş düşecek
Araç sahiplerine iki farklı haber! Benzin 55 kuruş artarken motorin...
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi için harekete geçti. Serdar Ocak ayında Adana Demirspor'a imza atabilir
Adana Demirspor Fenerbahçe forması giyen Serdar Dursun'un transferi...
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay çay yanlarına nefis kurabiye tarifi
Pratif ve lezzetli yeni gelin kurabiyesi! Yapılışı bir o kadar kolay...
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Bakan Nebati'den enflasyonda tedrici düşüş beklentisi: 'Yakında gerçekleşecek!'
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu Ocak ayında transfer etmek istiyor
Fenerbahçeli Joao Pedro'ya sürpriz talip! İtalyan ekibi Sampdoria Pedro'yu...
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç Harekatı'nda 254 terörist öldürüldü!
TSK, bölücü terör örgütlerinin ensesinden inmiyor! Pençe Kılıç...
Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli Ocak ayında Beşiktaş'a imza atabilir
Eski Galatasaraylı yıldız Beşiktaş'a önerildi. Sofiane Feghouli...
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah beyazlılar yerine Marcelo'yu transfer etmek istiyor
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ile yolların ayrılması beklenirken siyah...
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan ile prensip anlaşmasına vardı
Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan takımdan ayrılıyor. Sivasspor Yusuf Erdoğan...
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Bakan Soylu son durumu Düzce'den açıkladı: 50 vatandaşımız yaralı!
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi! Tosun Paşa Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a getirebilmek için özel olarak görüştü
Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi için Cenk Tosun devreye girdi!...
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana Ozan Tufan'ı transfer etmek istiyor
Hull City forması giyen Ozan Tufan'a sürpriz talip! İtalyan ekibi Salernitana...