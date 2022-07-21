Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları

Düzce ilinin posta kodu nedir?

Farklı bir il veya ilçelere mektup, kargı gibi gönderilerde gönderiye posta kod numaraları eklenir. Birçok alanda etkili olan posta kod numaraları her il ve ilçelerde farklılık gösterir. Bazı yerlerde kullanılması zorunlu tutulan posta kod numaraları her il için araştırılırken Düzce ilinin ve bağlı ilçelerinin posta kodu numaraları da sorgulanıyor.2005 yılının Şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı olan 190 ülkenin 117'sinde posta kod numarası eklenmiştir. Ulusal posta kod sistemlerinde kod numarasını sadece İrlanda ve Gana kullanmamaktadır. Düzce ilinin posta kod numarası 81000 olarak belirlenmiştir. Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodları ise birbirinden farklıdır. Bu numaralar ise şöyledir; Akçakoca ilçesi posta kodu : 81650 Cumayeri ilçesi posta kodu : 81700 Çilimli ilçesi posta kodu : 81750 Düzce Merkez posta kodu : 81010 Gölyaka ilçesi posta kodu : 81800 Gümüşova ilçesi posta kodu : 81850 Kaynaşlı ilçesi posta kodu : 81900 Yığılca ilçesi posta kodu : 81950