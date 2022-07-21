Nedir?
21 Temmuz 2022 - 17:38

Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları

İl veya ilçeler için hazırlanan posta kodu numaraları bir adrese gönderi yapılması istenildiği zaman gerekli olan harf ya da basamaklar serisidir. Bu kapsamda Düzce ilinin ve ilçelerinin posta kod numaraları araştırılmaktadır.

Nedir?
21 Temmuz 2022 - 17:38
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Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
Farklı bir il veya ilçelere mektup, kargı gibi gönderilerde gönderiye posta kod numaraları eklenir. Birçok alanda etkili olan posta kod numaraları her il ve ilçelerde farklılık gösterir.

Bazı yerlerde kullanılması zorunlu tutulan posta kod numaraları her il için araştırılırken Düzce ilinin ve bağlı ilçelerinin posta kodu numaraları da sorgulanıyor.

Düzce ilinin posta kodu

Düzce ilinin posta kodu nedir?

2005 yılının Şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı olan 190 ülkenin 117'sinde posta kod numarası eklenmiştir. Ulusal posta kod sistemlerinde kod numarasını sadece İrlanda ve Gana kullanmamaktadır.

Düzce ilinin posta kod numarası 81000 olarak belirlenmiştir. Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodları ise birbirinden farklıdır. Bu numaralar ise şöyledir;

Akçakoca ilçesi posta kodu : 81650

Cumayeri ilçesi posta kodu : 81700

Çilimli ilçesi posta kodu : 81750

Düzce Merkez posta kodu : 81010

Gölyaka ilçesi posta kodu : 81800

Gümüşova ilçesi posta kodu : 81850

Kaynaşlı ilçesi posta kodu : 81900

Yığılca ilçesi posta kodu : 81950

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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