Farklı bir il veya ilçelere mektup, kargı gibi gönderilerde gönderiye posta kod numaraları eklenir. Birçok alanda etkili olan posta kod numaraları her il ve ilçelerde farklılık gösterir. Bazı yerlerde kullanılması zorunlu tutulan posta kod numaraları her il için araştırılırken Düzce ilinin ve bağlı ilçelerinin posta kodu numaraları da sorgulanıyor.
Nedir?
21 Temmuz 2022 - 17:38
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
İl veya ilçeler için hazırlanan posta kodu numaraları bir adrese gönderi yapılması istenildiği zaman gerekli olan harf ya da basamaklar serisidir. Bu kapsamda Düzce ilinin ve ilçelerinin posta kod numaraları araştırılmaktadır.
Nedir?
21 Temmuz 2022 - 17:38