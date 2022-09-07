YAŞAM
07 Eylül 2022 - 20:36

Düzce ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Düzce ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, para ve uyuşturuculara el konuldu.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 20:36
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Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit eden üç şüpheli ve uyuşturucuyu İstanbul'dan aldıkları tespit eden 5 şüpheli için operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyon Düzce'de yapıldı. 3 şahsın ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 85 gram metamfetamin maddesi, 4 gram esrar maddesi, 425 adet ecstasy maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 660 lira ve 5 Dolar banknot elde edildi.

İstanbul'da 5 şüpheli yakalandı



Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara İstanbul'da uyuşturucu madde temini yapan 5 şüpheli hakkında da İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenlendi. Zula evi olarak tabir edilen ikamette 5 şüpheli şahıs yakalanırken, evde 3 parça halinde toplam 85 gram metamfetamin maddesi, 1 gram esrar maddesi, 1 adet topraktan koparılmış vaziyette 50 santim kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 585 lira, 170 Euro ve 110 Dolar banknot elde edildi. İkamette yapılan aramada şüpheli 5 şahıs yakalanarak Düzce'ye getirildi.
Her iki operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli Düzce'de yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara yollandı. Sulh Ceza hakimliğince 3 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.

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