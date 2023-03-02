KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 08:30

Düzenli iş arayanlar belediyeye akın edecek! KPSS'siz, tecrübe şartsız personel alımı başlatıldı!

Belediye işçi alımını yakından takip eden vatandaşları sevindiren haberler geldi! İŞKUR'da bir ilana yer verildi. Son dakika haberine göre belediye tecrübeli ve tecrübesiz eleman alımı yapıyor. 08:00 - 17:00 saatleri arasında çalışabilecekler ile ilgili ilan ve detaylar paylaşıldı. Hangi belediye personel alımı yapıyor, başvuru şartları neler, başvurular nereye ve nasıl yapılacak, KPSS şartı aranıyor mu? Soruları ise büyük merak uyandırdı. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
02 Mart 2023 - 08:30
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Düzenli iş arayanlar belediyeye akın edecek! KPSS'siz, tecrübe şartsız personel alımı başlatıldı!
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Ankara Bala belediyesi eleman alımı yapıyor. 24 Şubat'ta başlayan uygulama 27 Şubat'a kadar devam edecek. Çalışma saatleri 08:00 ve 17:00 olarak duyuruldu. Başvuru şartı açıklanmadı ancak iş arayanların bazı belgelerle başvurması gerektiği söylendi.

BAŞVURU DETAYLARI

ankara bala belediyesi iş ilanı

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR



Başvuru için gerekli belgeler açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

• Dilekçe

• Kimlik fotokopisi

• Adli sicil belgesi

• Nüfus kayıt örneği

• Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge

• Diploma

• Bala ilçesinde ikamet ettiğine dair belge

• Ehliyet fotokopisi

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