Düzenli iş arayanlar belediyeye akın edecek! KPSS'siz, tecrübe şartsız personel alımı başlatıldı!

Ankara Bala belediyesi eleman alımı yapıyor. 24 Şubat'ta başlayan uygulama 27 Şubat'a kadar devam edecek. Çalışma saatleri 08:00 ve 17:00 olarak duyuruldu. Başvuru şartı açıklanmadı ancak iş arayanların bazı belgelerle başvurması gerektiği söylendi.
BAŞVURU DETAYLARI
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru için gerekli belgeler açıklandı. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir: • Dilekçe • Kimlik fotokopisi • Adli sicil belgesi • Nüfus kayıt örneği • Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge • Diploma • Bala ilçesinde ikamet ettiğine dair belge • Ehliyet fotokopisi