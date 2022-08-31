Düzenli sarımsak yemenin faydaları neler? Sarımsak nelere iyi gelir? Sarımsağın insan vücuduna etkileri







Sağlıklı Dişler İçin Sarımsak







Kondisyon İçin Sarımsak

Sarımsak Yaşlanmaya Engel!

Sarımsak Yiyerek Çekici Olmak Mümkün!

Bağışıklık İçin Taze Sarımsak Sizin Dostunuz

Pek çok insan sarımsağı sevmektedir. Hemen hemen her öğünde sarımsak, yemeklere lezzet vermekle kalmaz bununla beraber insan sağılığı için de oldukça faydalıdır. Haberimizi okumaya devam ederek sarımsak yemenin insan vücudundaki faydalarının neler olduğunu öğrenmeniz mümkün. İşte sarımsak hakkında detaylar…Yapılan araştırmalar çerçevesinde sarımsağın iltihaplanan diş etlerinin tedavisine iyi geldiği alternatif tedavi yöntemi sunduğu gösterilmektedir. Bununla birlikte sarımsak, doğası gereği antibakteriyel, antiviral ve mantar önleme özelliklerine sahip bir şeydir. Bu aynı zamanda ağzınızda yaşamakta olan ve muhtemelen sağlığınızı etkilemekte olan küçük organizmalar içinde geçerlidir.Kondisyonunuzu düzenli bir hale mi getirmek istiyorsunuz? Yapmış olduğunuz diyetinize daha fazla sarımsağa yer vermeyi denemeye ne dersiniz? Yapılan araştırmalar, belirli bir sarımsak yağının yapılan egzersiz sırasında kalbinizdeki yükü üstleneceği yönündedir. Bununla beraber eski zamanlarda da bilinmekte olan bir gerçeği duymak siz okurlarımızın hoşuna gidecektir. Eski Yunanlılar, olimpiyat sporcularına ve ağır işlerde çalışan kişilere sarımsak reçete edilmekteydi. Bu zor iş yalnızca biraz daha hafifletilirdi.Sarımsağın ‘oksidatif strese’ ve bununla birlikte yaşlanma sürecine karşı çalışabileceğine dair iyi bir kanıt var gibi görünüyor. Basitçe söylemek gerekirse, bedenlerimiz gıda ve oksijeni enerjiye dönüştürdüğü için daha yaşlı görünmek için büyüyoruz. Ancak bazen vücudumuz bu sürece biraz fazla heveslenecek ve bu süreçte diğer hücreleri de yok edecektir. Buna karşılık, cildimiz sarkıyor ve beynimiz yavaşlıyor. Bu, ‘oksidatif stres’in sonuçlarıdır. Bu gibi durumlarda sarımsak, ,diyetinizde yardımcı bir rol oynamaktadır. Kokulu bitki; insan vücudundaki hücrelerin aşırı coşkulu oksidasyonuna karşı duran kandaki maddelerin üretiminin artışa geçmesine sebep olur. Bu maddeler genelde antioksidanlar olarak bilinmektedir. Bundan dolayı sarımsak, yaşlanmanın fiziksel açıdan belirtilerini yavaşlatmada yardımcı bir niteliğe sahiptir.Bu durum, sizlerin içgüdülerinizle bir çelişki halinde olabilir. Fakat bu oldukça doğru. Sarımsağın nefesinizin kokusu üzerindeki etkisinin ne denli etkili olduğu herkes tarafından biliniyor. Fakat vücut kokunuzun da sebzeden etkilendiğini ve buna göre değişiklik yaşadığını biliyor muydunuz? 2016 yılında gerçekleştirilen araştırmalar, sarımsağın insan vücudundaki kokusunda etkili olduğu çoğunluk tarafından olumlu karşılanmıştır. Bir koku alma testine katılan insanlar, sarımsak yiyen insanların kokularının daha az yoğun ve daha çekici olarak tanımlamışlardır. Bunun sebebi ise sarımsağın anti-mikrobiyal özelliklerinden kaynaklı olabildiğidir. Kötü ter kokusuna neden olan bakteri türleri, insan vücudundaki sarımsak yardımıyla azaltılabilir. Dikkat edin: sarımsak yemek bir sonraki randevunuz da sizlere yardımcı olabilir.Sarımsağın insan sağlığında katkıda bulunacağı, büyüklerimiz ve hatta onların büyükleri tarafından bilinmekteydi. Sarımsağın bakteri, virüs ve mantarlara karşı etkili olduğu yüzyıllar boyu bilinmekteydi. Bununla beraber, bağışıklık sistemimizin en üst seviyeye çıkması için sarımsağın çiğ bir şekilde çiğnenip yutulması gerekiyor. Sarımsak, kesilirken ya da ‘allisin’ salgılamaktadır. Bu madde insanlar için oldukça faydalıdır. Fakat sarımsak ısıtılarak yenildiğinde ‘allisin’in büyük bir çoğunluğu kaybedilir. Bu yüzden sarımsağı çiğ bir şekilde tüketmek bağışıklık sistemimiz için oldukça faydalıdır.