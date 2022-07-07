KAMU PERSONELİ
07 Temmuz 2022 - 13:54

E-bordro ne zaman yayınlanacak? Temmuz 2022 maaş bordrosu neden yayınlanmadı? Yüzde 2,5'luk zam eksik mi yatacak?

Son zamlardan sonra yeni ücretlerinin geçerli olduğu bordroları almak isteyen kişiler e-bordroların ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki E-bordro ne zaman yayınlanacak? Temmuz 2022 maaş bordrosu neden yayınlanmadı? Yüzde 2,5’luk zam eksik mi yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

KAMU PERSONELİ
07 Temmuz 2022 - 13:54
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E-bordro ne zaman yayınlanacak? Temmuz 2022 maaş bordrosu neden yayınlanmadı? Yüzde 2,5’luk zam eksik mi yatacak?
Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayı maaşları bu ayın 8'inde hesaplara yatacak. Dolayısıyla maaşları zamlı yatacak kişiler ne kadar yatacağını merak etti. Bunun yanı sıra e-bordroların ne zaman yayınlanacağı da araştırılan konular arasında yer alıyor. Merak edilen tüm sorulara haberimizde yanıt verdik...

Geçtiğimiz günlerde memurların maaşlarına gelecek olan zamlar açıklanmıştı. Bunun yanı sıra maaşların bayramdan dolayı 8 Temmuz tarihinde yatacağı da bildirilmişti. Zamlı ve erken maaş alacak kişiler ise maaş bordrolarına erişmek istiyorlar lakin henüz erişim sağlayamadılar. Peki maaş bordrolarına nasıl ve ne zaman erişilecek? Yakın zamanda bordrolara erişimin olacağı düşünülüyor. 

E-bordro neden yayınlanmadı?

Tüm memur çalışanlarının gözleri bu ay yatacak olan maşlara dikildi. Zamlı maaş alacak olan memurlar maaşlarını bayram dolayısıyla daha erken alacaklar. Bunun yanı sıra e-bordroların ne zaman yayınlanacağı da merak edildi. Yeni maaşların baz alınacağı bordrolara nasıl ve ne zaman ulaşılacağı araştırılmaya başlandı. Normal şartlarda e-bordrolar maaş yatmadan bir gün önce erişime açılmaktadır.

Temmuz ayı için yayınlanacak olan e-bordrolar ise kısa süre içinde yayınlanacaktır. Son yapılan Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları dile getirmişti:

"Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek."

Bordro nedir?

Maaş bordrosu çalışan kişinin kazancının kanıtı olarak hazırlanan resmi bir belgedir. Bordrolarda ek ödemelerden kesintilere kadar önemli detayların hepsi bulunur.

Ücret bordrolarına ilişkin düzenlenen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 37. maddesinde şu ibareler yer almaktadır:

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

Bu kanun kapsamında bir ücret bordrosunda çalışanın adı ve soyadı, ödemenin günü ve ilişkili olduğu dönem, fazladan çalışma günleri, haftalık tatil, bayram ve tatil ücretleri ve tüm eklemeler, vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi tüm kesintiler, ödeme günleri, işveren imzası bulunmaktadır.

Yüzde 2,5’lük zam eksik mi yattı?

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuroğlu, ek zamlarla alakalı %2.5 oranında bir eksiklikle alakalı paylaşım yapmıştı lakin bu konu ile alakalı henüz net bir bilgilendirme yapılmadı. 

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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