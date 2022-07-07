e-Bordro nedir, nasıl alınır? e-Bordro maaş sorgulaması nasıl yapılır? e-Bordro sorgulama işlemleri













Maaş bordrosu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yeni zamlı maaş bordrolarının yayımlanmasının ardından çalışanlar, e-bordrolarını nasıl alacaklarını öğrenmek için araştırmalara başladı. E-devlet üzerinden alınan e-bordroların sorgulamasının nasıl yapılacağı ise merak konusu oldu. Peki, e-bordro nedir? Nasıl alınır? E-bordro uygulamasından sadece memurlar yararlanabilmektedir. Devlet memurlarının maaşlarına yapılan zammın ardından zamlı maaş bordroları da yayınlanmaktadır. Maaş bordrolarını görmek isteyen memurlar e-devlet üzerinden kolayca e-bordro sorgusu yapabilmektedir. Sadece memurları kapsayan e-bordro uygulamasından; özel sektör çalışanları, 4C ve sözleşmeli çalışan memurlar da yararlanamamaktadır.Maaş bordrosunu sorgulamak isteyen memurlar ilk olarak, "www.turkiye.gov.tr" adresine gitmelidir. Ardından sayfanın sağ üst bölümünde bulunan ‘Sisteme Giriş’ kısmına tıklayıp açılan ekranda istenen bilgileri girerek sisteme giriş yapmalıdır.Sisteme giriş yapan memurlar daha sonra e-Hizmetler bölümünden ya da arama kısmından yapacakları işlemi bulmalıdır. E-bordro sorgulaması Maliye Bakanlığı’nın hizmetleri arasında bulunmaktadır. Aranan hizmet bulunduğunda maaş bordrosunun detayları görüntülenmektedir. Maaş bordrosunda net ve brüt maaş, sigorta primi, maaş kesintileri gibi hizmetler belirtilmektedir.