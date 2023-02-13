Finans
13 Şubat 2023 - 13:15

e-Devlet 18 yaşından büyüklere yardım yapacak! Geliri bu miktarın altında olan hemen başvursun

Ekonomik desteğe ihtiyacı olan aileler için destek geldi! 18 Yaşından büyük herkes Bu ödemelerden yararlanabilir! e-Devlet'ten kolayca başvurabilirsiniz! İşte detaylar...

Finans
13 Şubat 2023 - 13:15
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e-Devlet 18 yaşından büyüklere yardım yapacak! Geliri bu miktarın altında olan hemen başvursun
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Ekonomik durumu iyi olmayanlar için Aile Destek Paketi başvuruları açıldı. Düşük gelir grubunda olanlar aylık 1250 TL yardım alma şansına sahip olabilir. e-Devlet aracılığıyla başvurular kabul ediliyor ve Bakanlık tarafından verilen detaylar paylaşıldı. Destek ödemeleri bir yıl boyunca devam edebilir ve 18 yaş ve üstündekiler faydalanabilir. PTT şubelerinden alınan ödemeler için belirli şartların yerine getirilmesi gerekli. Düşük gelirlilere verilen bu yardımlarla ilgili olarak bazı ayrıntılar da açıklandı. Az gelirle yaşıyorsanız ve geçinmekte zorlanıyorsanız Aile Destek Paketi'ne başvuru yapabilirsiniz.

aile destek paketi

12 Ay Boyunca Ödeme Yapılacak! 



Aile Yardımı Programı kapsamında aylık 1250 TL ödeme yapılması planlanmıştır. Ancak gelir durumunuz ve bazı şartlar göz önüne alınarak ödeme miktarı değişebilir. Başvuru nasıl yapılması gerektiği hakkında da ayrıntılar sunulmuştur.

e-Devlet'ten Destek Başvurusu Yapın

Aile Destek Paketi için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce hane başına gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu kontrol edilmelidir. Kimlerin destek parası alamayacağı belirlenmiş şartlara göre değerlendirilir. 

Kimler Destek Parası Alamaz?

Aile Destek Paketi faydalanamama durumları şunlardır: 

4/A maddesi kapsamındaki devlet memurları ve 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, 

SGK'dan gelir ya da aylık alanlar, emekliler ve İŞKUR işsizlik ödeneği ya da Kısa Çalışma Ödeneği alan kişiler.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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